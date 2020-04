Er ist so etwas wie Berenbostels fotografisches Gedächtnis: Horst Dettmer, ehemaliger Vorsitzender des örtlichen Schützenvereins. Seine große Fotosammlung zeigt, wie der Garbsener Stadtteil früher aussah.

Blick ins Archiv von Horst Dettmer: So sah Berenbostel früher aus

