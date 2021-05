Garbsen

Wer heimische Blumen aussät, wird das Summen der Bienen und mehr Artenvielfalt ernten. Davon sind die Garbsener Katholiken überzeugt. Daher haben sie an der Kirche St. Maria Regina eine Blühwiese angelegt. Die Fläche neben dem Kirchturm ist nur 30 Quadratmeter groß, aber ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Mit dieser Aktion und vielen weiteren Projekten beteiligen sich die Garbsener Katholiken an der sogenannten Allianz der Schöpfung. Die Initiative hat prominente Paten: Ausgerufen hat sie der Papst, unterstützt wird sie von den Bistümern Hildesheim und Trier sowie der bolivianischen Bischofskonferenz.

Auf dem Kreisel am Campus Maschinenbau hat die Stadt Garbsen Wildblumen gepflanzt. Quelle: Gerko Naumann

Gemeinde will die Schöpfung wahren

„Schon in ein paar Wochen soll es hier bunt blühen“, sagt Birgit Weisser von St. Raphael und zeigt auf die noch dunkle Erde. An einer Birke gleich daneben bringen die Gemeindemitglieder Bernhard Kaiser und Mathias Heckerodt zwei Nistkästen an. „Wir wollen damit neuen Lebensraum für Insekten und Vögel schaffen“, berichtet Kaiser. Ob Blühwiese, Nistkästen oder die Bäume, die die Gemeinde am Kirchstandort Corpus Christi in Havelse gepflanzt hat. „Unser Engagement für die Umwelt soll sichtbar auf dem Kirchengelände sein“, sagt Weisser. „Und damit für jeden einzelnen eine persönliche Erinnerung, die Schöpfung zu wahren.“

Mehr Lebensraum für Bienen und Insekten schaffen, das soll auch der Blühstreifen am Radweg zwischen Stelingen und Heitlingen. Für die Fläche von Landwirt Hartmut Uelschen haben die Katholiken eine Patenschaft übernommen. Und ganz aktiv für den Klimaschutz will das Team St. Raphel radelt beim Stadtradeln in Garbsen antreten.

Engagieren sich für Umwelt- und Klimaschutz in ihrer Gemeinde: Birgit Weisser (von links), Bernhard Kaiser und Mathias Heckerodt von den Garbsener Katholiken. Quelle: Jutta Grätz

Stadt entwickelt Blüh- und Streuobstwiesen

Auch die Stadtverwaltung hat die Kräfte für einen besseren Klimaschutz gebündelt. Und lässt etwa im Stadtpark auf 4600 Quadratmetern fünf Blühwiesen schaffen. „Das Anlegen von Blühflächen hat zahlreiche ökologische Vorteile und unterstützt die Biodiversität nachhaltig“, sagt Garbsens Umweltbeauftragte Randi Diestel. „Einmal angelegt, säen sich viele Arten auch selbstständig wieder aus. Sie bieten Nahrung für Insekten und – der Nahrungskette folgend – somit auch für andere, insektenfressende Tiere wie zahlreiche Vogelarten.“

Die Stadt wolle auch in den nächsten Jahren weitere Flächen als naturnahe, blühende Wiesen entwickeln, kündigt Diestel an. „Derzeit entstehen etwa in Osterwald und Schloß Ricklingen und als Ausgleichsflächen für Baugebiete jährlich große Naturschutzflächen.“ Dort werden Blühwiesen angelegt und auch Streuobstwiesen als Nahrungs- und Bruthabitat, also Lebensraum – für viele Vogelarten.

Hoffen auf blühende Felder: Uwe Mohrhoff (von links), Dirk Grahn und Roland Godbersen. Quelle: Privat

Und auch die Garbsener Grünen, darunter Bürgermeisterkandidat Uwe Mohrhoff, der Fraktionsvorsitzende Dirk Grahn und der Parteivorsitzende Roland Godbersen haben einen mehrjährigen Blühstreifen angelegt. Die rund 3000 Quadratmeter große Fläche liegt am Rande der Feldmark zwischen der A 2 und Schloss Ricklingen. „Mehrjährige Blühstreifen sind für viele Tiere, etwa Rebhühner, wertvolle Rückzugsorte und bieten Insekten Lebensräume rund ums Jahr“, so die Grünen.

Von Jutta Grätz