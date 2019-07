Garbsen-Mitte

Immer wieder wanderte der Blick von Jimmy Reiter zu den Wolken über der Bühne am Rathaus: „Ich hoffe, das Wetter hält.“ Rund 100 Zuschauer, sind am Sonntag zum Konzert der Blues Time gekommen – und als dann doch ein paar Tropfen vom Himmel fielen, wurden kurzerhand die Regenschirme ausgepackt. Er freue sich, wieder einmal in Garbsen zu sein, sagte der Frontsänger der Bluesband, die mittlerweile ihr drittes Album veröffentlicht hat und seit Jahren über Club- und Festivalbühnen in ganz Europa tourt.

Video: Das war der Auftritt der Jimmy Reiter Band in Garbsen

„Unser letztes Konzert in Garbsen ist fünf Jahre her“, so Reiter. In dieser Zeit sei viel passiert. Gut gelaunt spielten die vier Musiker Songs ihrer neuen Alben „Told you so“ und „What you need“. Es sind Stücke, die zum Tanzen – und zumindest zum Kopfnicken – anregen. Und auch das Garbsener Publikum nahm den Rhythmus schnell auf.

Zwischendurch bedienten sich die Musiker auch Songs ihrer Blues-Kollegen, etwa des US-Amerikaners Lonesome Sundown. „It’s easy when you know how“, sang Reiter. „Es ist leicht, wenn man weiß wie.“ Sogar bei Regenwetter.

Zur Galerie Dunkle Regenwolken hingen über dem Konzert der Jimmy Reiter Band – aber es blieb trocken. Knapp 100 Blues-Fans hatten bei der Blues Time am Rathaus eine beschwingte Zeit.

Von Linda Tonn