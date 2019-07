Garbsen-Mitte

Die kanadische Band The Fretless hat am Sonntag den Schlusspunkt unter die Blues Time Garbsen 2019 gesetzt. Dabei erklangen für Blues eher ungewöhnliche Töne auf der Bühne am Südeingang des Rathauses. Mit Geigen, Bratsche und einem Cello erzeugten die vier Musiker einen modernen Folk-Sound. Es fanden sich aber auch Einflüsse von Country, Bluegrass und Jazz in ihrer Musik. Die Besucher genossen bei kühlen Getränken die erneut schöne Atmosphäre.

Musiker haben irisch-schottische Wurzeln

Die Bandmitglieder haben alle irische und schottische Wurzeln –und das hört man auch. Sie haben eine klassische Ausbildung an der renommierten Berkeley Universität in Boston absolviert. „Die Musiker gehen in ihrer Musik völlig auf und lassen sich von ihrer Eingebung treiben“, sagte Organisator Detlef Kuckuck. Die Band ist derzeit auf Deutschland-Tournee. Bereits am Freitag war beim Konzert von Delta Moon die sprichwörtliche Post abgegangen. Viele Besucher ließen sich sogar zum Tanzen hinreißen.

Organisator zieht eine positive Bilanz

Kuckuck zog eine positive Bilanz der Blues Time 2019. „Zu jedem der Konzerte kamen im Schnitt 350 bis 400 Besucher“, sagte er. Am Wochenende zuvor waren es etwa 250, weil die Konzerte am Freitag von William The Conqueror und am Sonntag von Sean Tayl0r wegen des schlechten Wetters in die Rathaushalle verlegt werden mussten. „Der Freitag lief in diesem Jahr im Vergleich zum vorigen Jahr deutlich besser“, sagte Kuckuck. Daher werde es im nächsten Jahr auch an fünf statt an vier Freitagen Blues- und Rockmusik geben.

Auch 2020 wird es wieder eine Blues Time und Garbsen rockt geben. Das Programm ist bereits in Arbeit. Geplant sind wieder Konzerte an fünf Wochenenden. Die Auftritte renommierter Musiker sind nur möglich, weil viele der 14 Sponsoren die Reihe schon seit dem Beginn im Jahr 2000 unterstützen.

Von Anke Lütjens