Schloß Ricklingen

Acht Meter über und bis zu 30 Meter unter der Grasnarbe: Die Probebohrungen für die Stromtrasse Südlink haben auf dem Campingplatz am Blauen See begonnen. An insgesamt fünf Stellen dringen Mitarbeiter eines Unternehmens aus Süddeutschland tief in die Gesteinsschichten vor, um wichtige Erkenntnisse zur Beschaffenheit des Baugrunds zu erhalten. Jeweils zwei Tage dauert eine sogenannte Kernbohrung. Die Camper und auch der Betreiber der Anlage, Peter Amend, nehmen den Besuch mit Gelassenheit. Auf dem benachbarten Golfplatz sollen die Probebohrungen fortgesetzt werden.

Igor Münch kennt jeden Handgriff und alle Arbeitsgänge. Auch eventuelle Probleme kann der erfahrene Geräteführer meistens schnell beheben. Für die Bohrfirma arbeitet sich Münch auf dem Campinplatz Blauer See mit zwei weiteren Kollegen zurzeit Stück für Stück in die Tiefe vor. Die sogenannten Kernbohrungen im Auftrag des Netzbetreibers Tennet sollen Aufschluss geben über die Beschaffenheit des Untergrunds. Die Stromtrasse Südlink, die mit Windkraftanlagen gewonnene elektrische Energie in den Süden Deutschlands bringen soll, verläuft auch durch die Garbsener Stadtteile Altgarbsen, Frielingen und Horst. Die Bodenuntersuchungen sollen laut Tennet im Spätherbst abgeschlossen ein.

Hoher Besuch: Für maximal zwei Tage bekommen einige Camper auf dem Campinplatz Blauer See besondere Nachbarn - der Bohrturm ragt rund acht Meter in die Höhe. Quelle: Gert Deppe

Grundwasser nach vier Metern

Hinter dem Bohrturm steht ein Wohnwagen, der Besitzer ist ebenso wie seine Nachbarn nicht auf der Parzelle. Zunächst einmal arbeitet sich die Maschine durch Kies und Sand, das geht vergleichsweise schnell. „Das Grundwasser haben wir nach etwa vier Metern erreicht“, sagt Münch.

Aber dann geht es eigentlich erst richtig los. In bis zu 30 Meter Tiefe will er mit unterschiedlichen Verfahren vordringen. Dafür wird das Bohrgestänge mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern nach und nach mit rund drei Meter langen Teilstücken verlängert. Die Verbindungsstellen schmiert Münchs Kollege Egzon Haziraj mit Fett ein, damit sich die Verschraubungen später auch wieder gut lösen lassen.

Mit Augenmaß: Egzon Haziraj verschraubt die Bohrrohre, um die Bohrtiefe zu erweitern. Quelle: Gert Deppe

Nach einigen Metern stoßen Münch und seine Kollegen auf Mergel – Zeit für den Diamantbohrer. Immer wieder fördert die Maschine rechteckige Klötze nach oben, die aussehen wie übergroße Briketts. Ein Geologe wird sie später abholen und untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind für die Festlegung des späteren Leitungsverlaufs von großer Bedeutung. Ob er aber tatsächlich auch mit den Stellen der Probebohrungen identisch ist, kann nach Auskunft von Tennet zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig festgelegt werden. Auch für den konkreten Trassenverlauf seien die derzeitigen Bodenuntersuchungen notwendig.

Diese Gesteinsproben werden von Geologen untersucht und aufbewahrt. Sie liefern wichtige Erkenntnisse zu den Schichten im Untergrund. Quelle: Gert Deppe

Tennet-Mitarbeiter ist vor Ort

Peter Amend, Betreiber der Anlage am Blauen See, sieht den Ausflug in die Unterwelt entspannt. „Das ist mit fünf Bohrungen ja doch sehr überschaubar“, sagt er, „bislang gab es noch keine Klagen wegen Lärm oder anderer Beeinträchtigungen.“ Zu sehen sei hinterher so gut wie nichts mehr, ein Tennet-Mitarbeiter sei zudem regelmäßig vor Ort und kümmere sich gegebenenfalls um Anliegen der Pächter und Gäste. Nächste Station der Bohrexperten ist dann der angrenzende Golfplatz.

Von Gert Deppe