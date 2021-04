Meyenfeld/Altgarbsen

Nach mehreren Bränden an den Ostertagen, deren Ursache sich bislang nicht erklären lässt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bereits am Karfreitag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Garbsen gleich zwei Mal nach Meyenfeld ausrücken, weil Weiden brannten. Wie Sprecher Stefan Müller mitteilte, wurde der erste Brand gegen 13 Uhr an einem Baum im Bereich der Straße Vor den Weiden gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Meyenfeld setzen zum Löschen Wasser und Schaum ein. Mit einer Motorsäge mussten Teile des Stammes entfernt werden, um an die letzten Brandnester zu gelangen.

Gegen 19.20 Uhr brannte der Stamm einer Weide zwischen Meyenfeld und der B6 in der Verlängerung der Triftstraße. Die Ortsfeuerwehr Horst musste beim Löschen unterstützen. Angaben der Polizei Garbsen zufolge waren kurz zuvor Jugendliche im Bereich des Brandes gesehen worden.

Flächenbrand in der Leinemasch

Auch kurz vor einem Brand am Sonntag in der Leinemasch in Altgarbsen hatten Zeugen zwei Jugendliche gesehen, die von der Brandstelle weggelaufen waren. Gegen 10 Uhr war in Verlängerung des Maschwegs ein Flächenbrand von wenigen Quadratmetern ausgebrochen.

Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte mit drei Löschfahrzeugen aus. „Passanten konnten die Flammen vor Treffen der Ehrenamtlichen ablöschen“, sagt Sprecher Müller. Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen, der Einsatz war schnell beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 zu melden.

Von Linda Tonn