Die Brandmeldeanlage am Campus Maschinenbau in Garbsen hat die Feuerwehr am Sonntag auf Trab gehalten. Um kurz vor 15 Uhr wurden die Ehrenamtlichen erstmals an diesem Tag alarmiert. „Bei der Erkundung des betroffenen Bereiches konnten wir jedoch kein Feuer feststellen“, sagt Garbsens Feuerwehr-Sprecher Stefan Müller. Inzwischen löste die Anlage jedoch erneut aus – im Minutentakt und an verschiedenen Stellen im Gebäude.

Feuerwehr Seelze hilft mit Messwagen

Einen Grund dafür fanden die Feuerwehrleute nicht. Allerdings bemerkten sie in einem Technikraum einen ungewöhnlichen Geruch. Deshalb holten sie Experten der Feuerwehr Seelze dazu. Mit einem speziellen Messwagen prüften sie, ob giftige Stoffe in der Luft hängen. Doch auch das bestätigte sich nicht, die Spezialkräfte gaben schließlich Entwarnung.

Die Feuerwehr Garbsen geht nun von einem technischen Defekt an der Brandmeldeanlage am Campus aus. Sie riet den Haustechniker, schnellstmöglich ein Unternehmen mit der Wartung der Anlage zu beauftragen. Am Sonntagnachmittag gelang das offenbar noch nicht: Eine Viertelstunde nach der Abfahrt der Feuerwehr schlug die Technik erneut an – und wieder konnten die Helfer keinen Grund dafür finden.

