Auf der Horst

Im Stadtteil Auf der Horst haben in der Nacht zu Sonntag erneut Container gebrannt. An der Straße Orionhof zündeten Unbekannte die Behältnisse in der Zeit von 2.25 bis 3 Uhr an, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich beim aktuellen Fall um dieselben Täter handelt, wie bei ähnlichen Brandstiftungen in den vergangenen Wochen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann