Auf der Horst

Zwei weitere Fälle von Brandstiftung im Stadtteil Auf der Horst beschäftigen Polizei und Feuerwehr in Garbsen. Sie spielten sich am Montagabend innerhalb einer halben Stunde ab. Gegen 22.30 Uhr brannte zunächst ein Altpapiercontainer am Kastorhof. Etwas später stand ein Restmüllbehälter am Orionhof in Flammen.

Die Ermittler schätzen den Schaden auf insgesamt 1000 Euro. Sie ermittel wegen Sachbeschädigung durch Feuer und suchen Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen-Mitte unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann