Berenbostel

Das Telefon von Karl-Heinz Kruse steht an diesem Nachmittag kaum still. Mal fragt ein Anrufer den Firmenchef von S+K-Hausbau nach möglichen freien Grundstücken, mal ruft ein Mitarbeiter von einer Baustelle an und bittet um seinen Rat. Und mal hat Kruses Ehefrau Regina eine kaufmännische Nachfrage. Das 1976 gegründete Unternehmen erstellt schlüsselfertige Häuser. „Am Bau – und auch in unserem Unternehmen – gibt es noch keinen Einbruch wegen Corona“, sagt Kruse überzeugt. „Noch nicht.“ An der Wand hinter dem Geschäftsführer hängen dicht an dicht die Aufträge mit dem Stand der aktuellen Projekte.

Sorgen bereitet Firmenchef Kruse indes die Zurückhaltung seit Beginn des verschärften Lockdowns Mitte Dezember. „Wir fürchten, dass die Corona-Delle die Baubranche zeitversetzt erreicht“, sagt der Unternehmer. „Denn ob private Immobilienbesitzer angesichts von Kurzarbeit, drohender Arbeitslosigkeit oder sogar Entlassungen künftig weiterhin so stark in ihre Häuser und Wohnungen investieren werden wie bisher, ist fraglich.“

Grundstücke in Garbsen fehlen

Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser: 2019 haben Kruse und sein Architekt Hartmut Schippan jedes Neubauprojekt verkauft, das sie entwickelt haben. „Und auch 2020 mussten wir noch viele Projekte ablehnen – weil Grundstücke fehlen, insbesondere in Garbsen“, berichtet der Unternehmer. Besonders um die Jahreswende 2020/2021 sei die Nachfrage jedoch eingebrochen.

„Die Unsicherheit der Menschen ist spürbar“, sagt Kruse. Normalerweise sei besonders diese Zeit von vielen Anfragen geprägt. „Meist schmieden die Kunden gerade zu Jahresbeginn Pläne für Neu- oder Umbauten am Haus.“ Und viele Geschäftsleute seien bei Anlageprojekten nun ebenfalls vorsichtiger. „Auch diese sorgen sich wegen möglicher Umsatzeinbrüche.“

S+K-Hausbau ist seit 1986 in Berenbostel ansässig, aktuell an der Ottostraße im Gewerbegebiet Garbsen-Nord. Quelle: Jutta Grätz

Aktuell erschwerten zudem die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen die Beratung der Kunden. „Eine Hausplanung online ist eigentlich nicht möglich“, so Kruse. Zudem seien die Ausstellungen etwa für Zimmertüren oder Fliesen aktuell geschlossen. „Viele Firmen gehen mittlerweile digital etwa per Video mit ihren Kunden durch ihre Ausstellungsräume“, berichtet der Unternehmer. „Doch auch das kann nicht die persönliche Beratung ersetzen.“

Corona prägt Baustellenbetrieb

Auf den Baustellen selbst laufe der Betrieb allerdings fast normal weiter. „Der Aufwand und die Kosten wegen der Corona-Auflagen sind aber hoch“, so Kruse. „So haben wir etwa statt einem nun zwei Bauwagen aufgestellt und auch mehr Toiletten, damit die Abstände zwischen den Bauarbeitern eingehalten werden können.“ Er versuche außerdem, die einzelnen Gewerke so zu koordinieren, dass weniger Firmen und Handwerker gleichzeitig auf der Baustelle arbeiteten.

„Ich bin mir aber sicher, dass sich der Bauboom der vergangenen Jahre nach dem Lockdown und der Pandemie weiter fortsetzt“, sagt Kruse. Seit 1986 ist das Familienunternehmen, gegründet von seinem Vater Karl-Heinz Kruse senior, in Berenbostel ansässig. Die meisten seiner Kunden kommen aus dem Großraum Garbsen, manche aber auch aus der übrigen Region, einer aus Hessisch-Oldendorf in der Nähe von Hameln.

Doch Kruse treibt eine ganz andere Sorge um: die fehlenden Grundstücke im Raum Garbsen. Die Stadt im Speckgürtel Hannovers sei extrem beliebt. „Viele meiner Kunden suchen lange nach Grundstücken “, berichtet der Firmenchef. „Manche sogar drei bis vier Jahre – Hauptsache, sie liegen in Garbsen.“

Hunderte Bewerber für Grundstücke

Einer seiner Kunden habe nun stattdessen in Buchholz an der Aller gebaut. „In Garbsen kriegt man ja fast nichts“, so Kruse mit dem Blick auf die Baugebiete in Stelingen und Frielingen und Hunderten von Interessenten für die Grundstücke. Dass die Stadtverwaltung ein Gewerbegebiet nach dem anderen entwickele und eher verhalten noch mehr Neubaugebiete, kann er nicht verstehen. „Viele gewerbliche Immobilien stehen leer“, hat der Unternehmer beobachtet. „Warum werden auf den Äckern, beispielsweise in Meyenfeld an der Farrelsiedlung, nicht weitere Wohngebiete geplant?“

Von Jutta Grätz