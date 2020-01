Altgarbsen

Lustige und merkwürdige Geschichten von früher und heute enthält das neue Programm von Brigitte Wehrhahn namens „Donnerslach“. Die Künstlerin möchte das Publikum in Garbsen mit Kleinkunst auf Plattdeutsch unterhalten. Dazu kommt die Bad Münderin am Sonnabend, 1. Februar, in das Gasthaus „Zur Eiche“. Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr.

Das Programm handelt von Männern und Frauen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Auch die regionale und überregionale Politik bekommt ihr Fett ab. „Da herrscht bei Trump und Co in der momentanen Weltlage bekanntlich kein Mangel“, schreibt Wehrhahn. Auch die Themen Umweltverschmutzung und Umweltkatastrophen nimmt die Künstlerin ins Visier. Aber auch die Vergangenheit wird nicht vergessen und behandelt. Wehrhahn wird die Zuhörer teilweise auch an die eigene Vergangenheit erinnern.

Das Programm ist nach Angaben der Künstlerin kurzweilig, lustig, zum Nachdenken anregend, aber auch zum Schmunzeln. Sie spricht aus, was häufig verschwiegen wird, aber ausgesprochen werden muss. Aktuelle Ereignisse werden immer gleich ins Programm aufgenommen.

Karten zum Preis von 12 Euro können unter Telefon (05137) 73380 bestellt werden.

Von Anke Lütjens