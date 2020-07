Frielingen

Der Grillplatz in Frielingen ist in keinem guten Zustand. Die Bänke sind verfault, die Fußwegplatten lose, und der eigentliche Grill wird häufig als Mülleimer missbraucht. Trotzdem ist die überdachte Grillstätte bei Ausflüglern und Vereinen aus den umliegenden Orten beliebt. Hat sie also eine Zukunft? Diese Frage beschäftigt jetzt Politiker und Verwaltung. Sie haben sich an dem Platz zusammengefunden, um eine Lösung zu suchen.

Lesen Sie auch: Heimatverein Frielingen beklagt: „ Grillplatz ist nicht mehr nutzbar“

Anzeige

Eigentlich gibt es nur zwei Alternativen – nämlich den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen oder den Platz ganz abzureißen, sagte Heinz-Fred Schenk vom Heimatbund. Er machte deutlich, dass die Fläche von seinen Mitgliedern häufig und gern genutzt wird. Das gelte auch für den TSV Horst und die Siedlergemeinschaft, ergänzte Günther Petrak aus Horst.

Weitere HAZ+ Artikel

Bänke sollen erneuert werden

Die Nutzer haben allerdings konkrete Forderungen an die Stadt. Die soll unter anderem die Sitzgarnituren und die Fußwegplatten erneuern. „Hier geht es vor allem darum, die Sicherheit herzustellen und der Unfallgefahr entgegenzuwirken“, sagte Petrak. Außerdem soll das Dach aus Teerpappe ausgebessert werden. Zudem schlagen die Initiatoren vor, das Grün zurückzuschneiden – für mehr soziale Kontrolle und weniger Vandalismus.

Heinz-Fred Schenk vom Heimatbund kritisiert den Zustand des Grillplatzes. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Diese Vorschläge hörte sich Lars Scheumann von der Abteilung Stadtgrün der Stadt Garbsen an. Seine Aufgabe besteht nun darin, die Kosten für die Aufwertung des Grillplatzes herauszufinden. Zudem sollen die Mitarbeiter im Rathaus eine Beschlussvorlage erstellen, über die die Politik dann entscheidet. „Wir hoffen, dass wir die Grillhütte im nächsten Jahr wieder nutzen können“, sagte Petrak.

Von Gerko Naumann