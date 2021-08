Garbsen

In wenigen Wochen endet die Amtszeit von Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU). Vier Männer und eine Frau wollen seine Nachfolge antreten – Björn Tegtmeier (CDU), Claudio Provenzano (SPD), Monika Probst (FDP), Uwe Mohrhoff (Grüne) und Ahmet Cagli (unabhängiger Kandidat). Zu den einzelnen Personen äußert sich Grahl mitten im Wahlkampf nicht – im Interview spricht er aber darüber, was die nächste Bürgermeisterin oder der nächste Bürgermeister können muss und was die Kandidatinnen und Kandidaten im Rathaus erwartet.

Guten Tag, Herr Grahl. Was sind aus Ihrer Sicht drei Kernqualitäten, die ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin heute haben muss?

Zunächst muss man offen sein für alles, was auf einen zukommt und für alles, was so in der Stadt passiert. Und man muss in der Stadtgesellschaft aufgehen. Für mich persönlich bedeutet das: Mein gesamtes Handeln und Denken ist davon geprägt, wie es mit der Stadt weitergeht, das gilt rund um die Uhr. Das ist eben kein Job, bei dem man um 17 Uhr nach Hause geht und das war’s dann.

Und die dritte Voraussetzung?

Man sollte ein Menschenfreund sein. Ich mag Menschen, das hat mir immer sehr geholfen. Ich behandele jeden mit Respekt. Dabei ist es mir egal, ob mir ein Ratsmitglied oder eine Bäckereifachverkäuferin gegenübersteht. Mit dieser Einstellung kann man es auch besser aushalten, wenn mal jemand aggressiv wird. Das ist mir zum Glück nur ganz selten passiert.

Wie viel Fachkompetenz muss ein Bürgermeister mitbringen?

Das Landesparlament hat entschieden, dass es jeder und jede an die Verwaltungsspitze schaffen kann. Das ist auch richtig so. Aus meiner Sicht dürfte es aber anstrengender und herausfordernder werden, wenn jemand keine Fachkenntnisse in der Verwaltung oder keine Führungserfahrung mitbringt. Mir haben die Erfahrungen aus meinen beruflichen Stationen sehr dabei geholfen, von Anfang an Dinge anzupacken und Entscheidungen zu treffen. Soll ich ein Beispiel nennen?

Nach einem Wasserschaden musste die Kita in Frielingen saniert werden. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Bitte.

Gleich zu Beginn meiner Amtszeit gab es in der damals neuen Kita in Frielingen einen Wasserschaden. Die Kinder wurden teilweise auf den Fluren der Grundschule betreut. Die Experten hier im Rathaus rieten mir dennoch zu einem gerichtlichen Beweissicherungverfahren, um Ansprüche gegen das ausführende Unternehmen zu sichern. Aber ich habe gesagt: Das dauert mir zu lange, wir müssen uns sofort mit der Baufirma um die Sanierung kümmern. So haben wir es dann auch gemacht.

Sollte ein Bürgermeister also am besten selbst Jurist sein – so wie Sie?

Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. In unserer Demokratie sind nun einmal die gesamten Lebensverhältnisse durch Gesetze geregelt. Und wir als Verwaltung müssen sie jeden Tag anwenden. Und wir als Verwaltung müssen sie jeden Tag anwenden. Es ist aber keine Voraussetzung. Für Neues hilft das aber, denn vertiefte Rechtskenntnisse erleichtern kreative Rechtsfindung.

Jetzt bewerben sich in Garbsen auch Kandidaten aus der freien Wirtschaft ohne Verwaltungserfahrung. Reicht das für gute Bürgermeisterschaft?

Ja, die können das schaffen. Vielleicht kann ja jemand, der nicht so stark an den Gesetzen klebt, sogar etwas freier an die Entscheidungen herangehen. Allerdings wird derjenige verwaltungsintern einen gewissen Diskurs aushalten und Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Fachleute achten natürlich sehr stark darauf, die geltenden Gesetze in gewohnter Weise anzuwenden.

Womit haben Sie bei Ihrem Amtsantritt nicht gerechnet?

Mit dem Gestaltungsspielraum, den der Bürgermeister hier hat. Garbsen ist städtebaulich unfertig. Das bietet Chancen, denn da kann man noch viel entwickeln – etwa bei Bauprojekten oder dem Thema Klimaschutz.

Sie kommen nicht aus Garbsen. Welche Probleme hatten Sie am Anfang?

Ich habe nie Skepsis mir gegenüber erlebt, obwohl ich nicht aus Garbsen stamme. Wenn man nicht aus der Stadt kommt, lernt man die Menschen eben kennen. Wichtig ist, dass man dabei auf alle Stadtteile guckt, auch auf die kleineren. Und man muss sich bewusst sein, dass Stadtteile und Menschen hier völlig unterschiedliche Kulturen und Identitäten mitbringen.

Wie muss sich ein guter Bürgermeister gegenüber Politik und Verwaltung verhalten?

Fangen wir mal mit der Verwaltung an. Da ist es wichtig, die Fachbereiche möglichst einheitlich und gerecht zu behandeln. Im Bürgerbüro wird eine völlig andere Arbeit gemacht als im Bereich Kultur – und der Bausektor ist wieder ganz anders. Wir müssen die unterschiedlichsten Projekte rasch ins Ziel bringen, meist mehrere große und viele kleine parallel. Ich habe versucht, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu vermitteln, dass wir als Team für das Fortkommen der Stadt arbeiten. Meine Tür stand immer offen und ich war im Rathaus auch immer viel unterwegs.

"Ich gehe auf die Ratsfraktionen zu": Christian Grahl bei seiner letzten Haushaltsrede. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Und wie läuft der Umgang mit der Politik?

Man kann nicht erwarten, dass der Rat alle wichtigen Themen in der Stadt selbst aufgreift und entscheidet. Ich sehe es als Aufgabe des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin an, sich einen Informationsvorsprung zu verschaffen. Das tue ich, indem ich mit den zuständigen Stellen im Rathaus spreche. Dann weiß ich, was machbar ist und was nicht – zum Beispiel finanziell. Mit diesem Wissen und meiner eigenen politischen Einschätzung gehe ich auf die Ratsfraktionen zu, um mich zu orientieren für eine möglichst einvernehmliche Lösung.

Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?

Das beste Beispiel dafür ist die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, also der sogenannten Strabs. Wir haben die Abschaffung beschlossen und gleichzeitig die Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Nach vielen Gesprächen mit der Politik hatte ich das Gefühl: Dafür ist eine Mehrheit da. Und so war es dann ja auch.

„Man muss dranbleiben und Geduld haben“

Muss ein Bürgermeister versuchen, „everybody’s darling“ zu sein?

Nein. Man muss sich den Respekt der Menschen verdienen. Das geht am besten, wenn sie merken, dass Verlass auf einen ist. Die Leute müssen spüren: Da sucht jemand nach den besten Lösungen für die Stadt. Und man muss an den Themen dranbleiben und Geduld haben. Ich habe mich nicht zurückwerfen lassen, das habe ich im Leistungssport als Basketballer gelernt. Man wird allerdings nie jede Einzelmeinung berücksichtigen können, das liegt in der Natur der Sache.

Welche Themen werden für ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger entscheidend? Was muss als erstes angepackt werden?

Eines steht fest: Die Pandemie wird uns noch lange beschäftigen. Sie wird sich negativ auf die Finanzen der nächsten Jahre auswirken und uns alle Geld kosten. Ziel muss es sein, die Rahmenbedingungen für die städtischen Aufgaben im Griff zu behalten. Das wird ganz schön schwierig und eine langfristige Aufgabe. Das gleiche gilt auch für den Klimaschutz. Die Aufgabe der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in all diesen Bereichen kurz zusammengefasst wird lauten: denken und lenken.

