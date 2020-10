Auf der Horst

Am Montag, 26. Oktober, geht es um die finanzielle Zukunft Garbsens: Bei der Ratssitzung wird Bürgermeister Christian Grahl den Entwurf für den Haushalt 2021 vorstellen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums I am Planetenring 7.

Die Rede Grahls wird voraussichtlich einen Einblick darüber geben, wie es um die Finanzen in Garbsen in der Corona-Pandemie bestellt ist. Stadtsprecherin Christina Lange will vorab nicht sagen, was Inhalt der Rede sein wird. Sie kündigt aber an, dass es „einen Rückblick und Ausblick auf geplante Projekte gibt – und was sich die Stadt in Zukunft noch leisten kann“.

Grahl spricht zum letzten Mal über Haushalt

Für Grahl wird es die letzte Haushaltsrede sein. Er hatte Ende August angekündigt, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Deshalb wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister, der oder die im Herbst 2021 gewählt wird, diese Aufgabe im nächsten Jahr erstmals übernehmen.

Für Politiker und Besucher der Ratssitzung gelten am Montag strengere Corona-Regeln als bisher. So bittet Grahl alle Beteiligten, während der Sitzung einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. „Diese Maßnahme dient de Schutz unserer Gesundheit, deshalb bitte ich um Ihr Verständnis“, teilt Grahl mit. Selbstverständlich dürften die Mandatsträger die Masken während ihrer Redebeiträge abnehmen.

Von Gerko Naumann