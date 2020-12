Garbsen-Mitte

Die traditionelle Neujahrsansprache des Bürgermeisters wandert in diesem Jahr ins Internet: Am 1. Januar will Christian Grahl ( CDU) auf 2020 zurückblicken, von Herausforderungen berichten und über anstehende Projekte informieren. Die digitale Botschaft wird ab Freitag, 1. Januar, auf der Internetseite der Stadt auf www.garbsen.de abrufbar sein.

In der Rede thematisiert der Bürgermeister unter anderem die Entwicklung der Stadt, den Wohnungsbau sowie das bestimmende Thema Corona. „2020 war entbehrungsreich, hat aber auch die Möglichkeit für neue Formate eröffnet. So wie dieses. Besuchen Sie mich am 1. Januar virtuell an meinem Arbeitsplatz“, sagt Grahl.

Seine Neujahrsrede hält der Bürgermeister normalerweise beim Neujahrsempfang der Stadt Garbsen, der in den vergangenen Jahren regelmäßig von rund 700 geladenen Gästen besucht wurde. Coronabedingt musste der Neujahrsempfang 2021 abgesagt werden.

Von Linda Tonn