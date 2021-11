Garbsen

Die Stadt Garbsen setzt künftig auf 2G. Etwa in Schwimmbädern und bei Kulturveranstaltungen sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang haben. Ein negativer Schnelltest reicht dann nicht mehr aus.

Inzidenz steigt

Ursache seien die seit Tagen stark steigenden Zahlen von Neuinfizierten in Garbsen und der gesamten Region Hannover, heißt es aus der Verwaltung. Deshalb sagt der neue Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD): „Jetzt ist die Zeit entschlossen zu handeln. Aus diesem Grund werden wir künftig in Garbsen auf 2G setzen – zumindest immer da, wo es rechtlich möglich ist und organisatorisch umsetzbar.“

"Jetzt ist die Zeit entschlossen zu handeln": Garbsens neuer Bürgermeister Claudio Provenzano setzt künftig auf 2G. Quelle: Gerko Naumann

Dies betrifft zum Beispiel städtische Kulturveranstaltungen ab sofort und den Bäderbetrieb. Im Hallenbad am Planetenring etwa gilt „in Kürze“ 2G, vermutlich ab Mitte nächster Woche und soll dann per Aushang am Eingang kommuniziert werden. Und: Die 2-G-Regelung gilt nur für Erwachsene ab 18 Jahren.

Verwaltung will Zeichen setzen

Mit ihrer Entscheidung will die Verwaltung ein Zeichen setzen, sagt Provenzano. „Wir hoffen, dass viele andere Institutionen, Geschäftstreibende und Kulturveranstalter in unserer Stadt unserem Beispiel folgen. Schließlich geht es um die Gesundheit von uns allen und um den Schutz der Kinder und der älteren Menschen, die trotz doppelter Impfung gefährdet sind.“ Die 2-G-Regel sorge dafür, dass wieder mehr Menschen unter sichereren Bedingungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Die 2-G-Regel gilt indes nicht im Bürgerbüro im Rathaus, in der Stadtbibliothek und bei politischen Sitzungen, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin auf Anfrage. Das gilt etwa für die Ortsratssitzungen in der nächsten Woche. „Gremiensitzungen finden derzeit ohne 3-G- oder 2-G-Zugangsbeschränkung statt. Grund sind gesetzliche Vorgaben. Berücksichtigt werden müssen hierbei das Mitgliedschaftsrecht der Mandatsträger und der Grundsatz der Öffentlichkeit“, so Irvin.

Stadt Hannover hat vorgelegt

Zuvor hatte bereits die Stadt Hannover angekündigt, vom 1. bis zum 15. November auf 2G umzustellen. Dort gilt die Regel unter anderem in Museen, im Gartensaal des Neuen Rathaus, städtischen Schwimmbäder (Nord-Ost-Bad, im Stöckener Bad, im Vahrenwalder Bad und im Stadionbad), Saunen und Sportanlagen.

Im Hallenbad am Planetenring in Garbsen dürfen bald nur noch Geimpfte und Genesene schwimmen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Auch Regionspräsident Steffen Krach hatte sich zuletzt für eine Verschärfung auf 2G in der Region ausgesprochen, weil die Inzidenz zuletzt wieder stark gestiegen war. „Die Corona-Fälle nehmen zu, die Intensivstationen füllen sich mit Ungeimpften. Das hat negative, teils drastische Folgen für uns alle und stellt unsere Krankenhäuser und ihr Personal erneut auf eine Belastungsprobe“, warnt der Verwaltungschef. Man müsse jetzt deutlich mehr auf 2G setzen und die Impfquote dringend erhöhen. Die Inzidenz in der Region lag am Freitag bei 99,3. Garbsen liegt mit einem Wert von 107,2 knapp darüber.

Von Simon Polreich und Gerko Naumann