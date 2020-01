Garbsen

In ungewohnt scharfem Ton hat Garbsens Bürgermeister Christian Grahl Stadtbaurat Frank Hauke angegriffen. Er schreibt in einer Pressemitteilung von einer „unerträglichen Situation im Rathaus“ im Zusammenhang mit Hauke. Das zeige sich etwa darin, dass sich „Führungskräfte bei benachbarten Kommunen bewerben“ und deshalb große Projekte in Garbsen wie das Neubaugebiet Berenbostel-Ost und der Neubau der IGS Garbsen gefährdet seien. Grahl fordert daher die Ratsmitglieder auf, ein Abwahlverfahren für Hauke auf den Weg zu bringen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Grahl öffentlich erklärt, dass „das Vertrauensverhältnis zu dem Betroffenen nachhaltig gestört ist“. Gemeint war natürlich Hauke, für dessen Wiederwahl als Stadtbaurat Grahl im Sommer 2017 noch selbst geworben hatte. Schon kurz nach der Wahl gab es jedoch erkennbare Risse im Verhältnis der Führungskräfte im Rathaus.

Auslöser war aus Grahls Sicht unter anderem die Weigerung Haukes, die Verantwortung für den Bereich Hochbau zu übernehmen – obwohl das so in seiner Stellenausschreibung gestanden habe. Ab Februar 2019 war der Stadtbaurat fast ein halbes Jahr lang krankgeschrieben. Seit August ist er wieder im Dienst.

„Es muss sofort eine Entscheidung her“

Seitdem habe er versucht, „für ruhigere Abläufe zu sorgen“, teilt Grahl mit. Das habe zunächst geholfen, reiche nun aber endgültig nicht mehr. „Das nehme ich nicht länger hin. Es muss sofort eine Entscheidung her“, schreibt der Bürgermeister. Deshalb fordert er die Politik erneut auf, ein Abwahlverfahren für Hauke auf den Weg zu bringen.

Dazu wäre es im vergangenen Jahr bereits beinahe gekommen. Damals war jedoch nicht die notwendige Dreiviertelmehrheit der Stimmen der Ratsmitglieder – das wären 32 – zusammengekommen. Die SPD war gegen eine Abwahl.

Die drei Dezernenten in Garbsen – außer Hauke sind das noch Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst und Kämmerer Walter Häfele – sind sogenannte Wahlbeamte. Das heißt: Sie werden nicht vom Bürgermeister eingestellt, sondern vom Rat gewählt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch nur der Rat ein Abwahlverfahren einleiten kann. Und dafür hat der Gesetzgeber eben die hohe Hürde der Dreiviertelmehrheit gesetzt.

Sollte es dazu kommen, stünden Hauke bis zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit weiterhin 71,75 Prozent seines Gehalt zu. Das wären etwa 400.000 Euro, die die Stadt bezahlen müsste – und damit der Steuerzahler.

Ob es wie von Grahl angestrebt bei der nächsten Ratssitzung am 17. Februar ein Abwahlverfahren geben wird, hängt wieder maßgeblich von der Entscheidung der SPD ab. Deren Fraktionsvorsitzender Karsten Vogel kann aber noch nicht sagen, wie sich seine Fraktion verhalten wird. Dazu würden in den nächsten Tagen noch weitere Gespräche geführt.

SPD kritisiert Vorgehen der Grünen

Deutliche Kritik übt Vogel allerdings daran, dass die Grünen die Diskussion über die Zukunft Haukes auf Facebook öffentlich gemacht haben. Grahl hatte den Politikern zunächst in einer nicht öffentlichen Sitzung über seine Pläne berichtet. „Hier wird offensichtlich nicht an den Menschen Frank Hauke gedacht. Das ärgert mich maßlos“, sagt Vogel. Zwar sei auch die SPD in der Vergangenheit nicht immer mit den Ergebnissen einverstanden gewesen, die Hauke geliefert habe. Das habe er dem Stadtbaurat auch im persönlichen Gespräch mitgeteilt, sagt Vogel. Das rechtfertige jedoch nicht, dass ein Mitarbeiter „öffentlich demontiert wird.“

Die CDU/FDP-Gruppe positioniert sich weiterhin klar für eine Abwahl Haukes. Der Stadtbaurat habe ihm gegenüber im vergangenen Jahr sogar mehrfach selbst darum gebeten, ein solches Verfahren in Gang zu setzen, berichtet der Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink. Er appelliert jetzt an das „soziale Gewissen der Ratsmitglieder“, endlich eine Lösung herbeizuführen. „Offensichtlich erfährt Herr Hauke bei Mitarbeitern und Vorgesetzten nicht mehr die notwendige Wertschätzung“, sagt Dannenbrink. Die Politiker seien gut beraten, im Februar endlich „Nägel mit Köpfen zu machen“.

Grüne sind gegen Abwahl

Die Grünen bleiben dagegen bei der Position, die sie schon im Vorjahr vertreten haben. Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden Darius Pilarski gäbe es „Themen in der Stadt, die eine höhere Priorität hätten als ein persönlicher Kleinkrieg“ – etwa die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Sanierung der Schulen.

Pilarski äußerte zudem die Vermutung, dass SPD und CDU kürzlich nur deshalb für eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer in Garbsen gestimmt zu haben, um „die Bezüge eines abgewählten Stadtrates zu finanzieren“. Deshalb würden die Grünen eine Abwahl Haukes nicht unterstützen.

Hauke selbst wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu den Vorwürfen seines Vorgesetzten öffentlich äußern.

Kommentar

