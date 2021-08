Garbsen

Die Stadt Garbsen reagiert auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Afghanistan: Bürgermeister Christian Grahl (CDU) signalisiert die Bereitschaft, Geflüchtete aus dem Land aufzunehmen. Mit denen rechne er, weil sie nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban um Leib und Leben fürchten müssen.

„Wir wollen bei uns mit Zustimmung von Bund und Land Menschen schnell und unbürokratisch humanitäre Hilfe anbieten“, sagt Grahl. Damit gemeint sind die sogenannten Ortskräfte – also Frauen und Männer aus Afghanistan, die etwa für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das Angebot Garbsens richte sich aber auch Menschen, die jetzt über den Luftweg aus Afghanistan gerettet werden.

Ratsfraktionen signalisieren Unterstützung

Nach den Fernsehbildern – vor allem von den unmenschlichen Situation am Flughafen in Kabul –sei ein Wegsehen nicht statthaft, sagt Grahl. „Die Fraktionsvorsitzenden der Ratsfraktionen haben signalisiert, dass der Rat die Verwaltung dabei unterstützen wird, die Flüchtlinge bei uns aufzunehmen“, so der Bürgermeister weiter. Die Stadt Garbsen prüfe nun, welche Kapazitäten es in bereits bestehenden Flüchtlingsunterkünften für die Aufnahme der Menschen aus Afghanistan gibt.

Von Gerko Naumann