Osterwald

Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) setzt seine mobile Bürgersprechstunde fort. Am Donnerstag, 31. März, ist er mit seinem blauen Pavillon in Osterwald zu Gast, um die Fragen der Menschen zu beantworten und Anregungen aufzunehmen. Die einstündige Bürgersprechstunde beginnt um 17.30 Uhr auf dem Gießelmannhof, Hauptstraße 223.

Bürgerinnen und Bürger können zu dem Termin spontan vorbeikommen, kündigt die Verwaltung an. Um adäquat antworten zu können, bitte der Bürgermeister, Fragen zu komplexeren Sachverhalten vorab einzusenden – per E-Mail an buergermeister@garbsen.de oder per Post an: Bürgermeister Claudio Provenzano, Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen.

Von Gerko Naumann