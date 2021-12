Auf der Horst

Wie steht es um die Finanzen der Stadt Garbsen in der Corona-Pandemie? Welche Investitionen sind geplant – und was muss warten? Antworten auf diese Fragen dürfte die erste Haushaltsrede des neuen Bürgermeisters Claudio Provenzano (SPD) geben. Die hält er bei der letzten Ratssitzung des Jahres am Montag, 13. Dezember. Sie beginnt um 18.15 Uhr in der Mensa des Schulzentrums am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst.

Bürger dürfen Fragen stellen

Zu Beginn der Sitzung haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen an Politik und Verwaltung zu richten. Weil es sich um eine politische Sitzung handelt, gilt die 3G-Regel. Die Stadt empfiehlt allen Teilnehmern außerdem, eine FFP2-Maske auch am Platz zu tragen und nur für Redebeiträge abzusetzen.

Von Gerko Naumann