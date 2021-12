Garbsen

Bürgermeister Claudio Provenzano hat sich mit einer Videobotschaft an alle Garbsenerinnen und Garbsener gewandt, um ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.

Provenzano richtet sich in dem knapp eine Minute langen Video, das auf dem Youtube-Kanal der Stadt hochgeladen wurde, auch an die Garbsener Partnerstädte: Das sind Hérouville-Saint-Clair in Frankreich, Schönebeck an der Elbe, Bassetlaw in England, Farmers Branch in den USA und Wrzesnia in Polen. Um auch deren Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen, grüßt Provenzano in allen vier Sprachen.

Wir schließen uns Worten des Bürgermeisters an und wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern entspannte und vor allem gesunde Feiertage. Wir halten sie auf unseren Seiten haz.de/garbsen und neuepresse.de/garbsen weiter ständig dem Laufenden.

Von Gerko Naumann