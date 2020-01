Garbsen

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) in Niedersachsen und Bremen kritisiert die Verwaltungsspitze in Garbsen. Hintergrund ist die andauernde Diskussion über die mögliche vorzeitige Abwahl des Stadtbaurats Frank Hauke. Die müssten die Politiker des Rates der Stadt Garbsen ins Rollen bringen, die Hauke 2017 für acht Jahre ins Amt gewählt hatten. Dazu fordert sie Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) in einer Mitteilung auf, in der er von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis und einer „unerträglichen Situation“ für die Mitarbeiter im Rathaus berichtet.

Bereits im Mai 2019 hatte der BdSt gewarnt, dass dieses Prozedere für den Steuerzahler teuer wird. Genau genommen stünde Hauke nach seiner Abwahl noch „die stolze Summe von 415.000 Euro zu“, sagt Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Vereins. Die ersten drei Monate würde dessen Gehalt (8804 Euro nach der Besoldungsgruppe B4) voll bezahlt. Danach wären es 71,75 Prozent bis zum Ende der Amtszeit 2025. „Die verbleibende Amtszeit zählt zudem als ruhegehaltsfähige Dienstzeit und würde die dem Stadtbaurat im Anschluss lebenslang zustehende Pension weiter erhöhen“, teilt Zentgraf mit.

Zentgraf fordert Gesetzesänderung

Deshalb fordert der Bund der Steuerzahler nun sogar den Landtag auf, die entsprechenden Gesetze zu ändern. „Die luxuriöse Versorgung von Wahlbeamten muss auf ein Normalmaß abgespeckt werden“, sagt Zentgraf. Die Politik müsse tätig werden, um kostspielige Abgänge auf Steuerzahlerkosten zu unterbinden.

