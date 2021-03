Frielingen

Blumen gegen den Corona-Blues: „Die Kunden sehnen sich nach bunten Farbtupfern“, sagt Angela Bsumek. Sie muss es wissen, denn sie betreibt mit ihrer Familie und den insgesamt zehn Mitarbeitern das Blumen-Center Frielingen. Besonders gefragt sind momentan Frühlingsblüher wie Stiefmütterchen in vielen Farben, bunte Primeln, Osterglocken, Tulpen und Bellis, deren Farbspektrum von weiß über zartrosa bis dunkelrot reicht.

Bunte Blumen machen gute Laune

Das Angebot weiß auch Kundin Gabriele Bierwisch aus Meyenfeld zu schätzen. Sie sucht sich gerade Frühjahrsblüher aus, die sie in eine Schale vor dem Haus pflanzen möchte. „Ich liebe alle Pflanzen – erst die für das Frühjahr, danach hole ich mir Sommerpflanzen für Kübel und Garten“, sagt Bierwisch. Eine andere Kundin sucht sich Tulpen mit Knolle aus. „Die können Kunden bei uns selbst schneiden, in den Garten pflanzen oder zu einem Strauß binden und dann in eine Schale oder Vase setzen“, sagt Bsumek. Je grauer das Wetter sei, desto mehr holten die Kunden sich mit bunten Blumen für Körbe und Schalen gute Laune ab.

„Wir konnten uns über Wasser halten“: Angela Bsumek vom Blumen-Center Frielingen. Quelle: Lütjens

Geschäft lief auch im Lockdown weiter

Seit Dezember war das Blumen-Center wegen der Corona-Pandemie geschlossen und durfte erst vor gut zwei Wochen wieder öffnen. „Wir sind aber die ganze Zeit mit Frischblumen und Grünpflanzen vor Ort gewesen“, betont die Fachfrau. Per „Click and Collect“ und per Telefon hätten die Kunden Blumen bestellt und vor der Tür abgeholt. „Wir haben auch vermehrt ausgeliefert“, sagt sie. Auch das Binden von Gestecken, Kränzen und Sträußen für Beerdigungen sei weitergelaufen. „Wir konnten uns im Lockdown zwar über Wasser halten, aber der persönliche Kontakt mit Kunden ist in jedem Fall schöner“, sagt Bsumek.

„Alle Mitarbeiter haben durchgearbeitet, höchstens Urlaub genommen oder Überstunden abgebummelt“, so die 55-Jährige weiter. Der Betrieb habe ihrer Ansicht nach in der Corona-Krise noch verhältnismäßig Glück gehabt. „Bereits im ersten Lockdown haben wir alle unsere Stiefmütterchen verkauft“, sagt Bsumek. Der Familienbetrieb besteht seit 1967 am Mühlenweg. „Wir sind eine der letzten Endproduktionsgärtnereien im breiten Raum Garbsens“, sagt die Fachfrau.

Gärtnerei bereitet sich auf den Sommer vor

In der Gärtnerei gibt es stets alle Hände voll zu tun: Die Jungpflanzen müssen in die Erde, Sommerpflanzen wie Geranien und Petunien müssen getopft werden. „Wir fahren die Produktion hoch, damit wir ab April/Mai ein Sortiment von Beet- und Balkonpflanzen anbieten können“, erläutert Bsumek. Die Gärtnerei produziert den Großteil der Pflanzen selbst, kauft nur einen Teil der frischen Blumen aus dem Großhandel dazu. „Auch im Lockdown sind keine Pflanzen weggeschmissen worden“, sagt die 55-Jährige.

Empfindliche Bäume überwintern in Gärtnerei

Für Produktion und Überwinterungs-Service stehen 6000 Quadratmeter verglaster Fläche zur Verfügung. In einigen Glashäusern sind Zitronen- und Mandarinenbäume, Palmen, Oleander, Olivenbäume und Engelstrompete von Privatleuten zu sehen, die hier den Winter verbringen. Sommerblumen wie Tagetes, Lobelien, Fleißiges Lieschen, Schneeflöckchen und Knollenbegonien stehen noch Topf an Topf im Glashaus. „Ende März werden sie vereinzelt, damit sie an Volumen zulegen“, erläutert Bsumek.

Zur Galerie Im Corona-Lockdown konnten Kunden des Garten-Centers Frielingen Blumen bestellen und abholen oder sich liefern lassen – jetzt dürfen sie wieder persönlich in das Geschäft.

In der sogenannten Kinderstube kümmert sich Vater Dieter Bsumek um die Vermehrung der Pflanzen. Wenn die Stecklinge wurzeln, kommen sie aus dem Zelt heraus. Erst wenn diese kräftig genug sind, werden sie getopft. „Wir haben fortlaufend etwas zu tun. Wenn die Frühblüher raus sind, machen wir sauber und desinfizieren die Tische, damit Platz für die Sommerpflanzen ist“, sagt Bsumek. Mit dem Herbstverkauf klingt dann die Saison für die Blühpflanzen im Garten Center aus.

Von Anke Lütjens