Altgarbsen

Die Haltestelle „Am Kanal“ in Altgarbsen der Regiobus-Linie 431 in Fahrtrichtung Seelze entfällt ab sofort vorübergehend. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Grund dafür sind Bauarbeiten an Wasserleitungen.

Die sollen voraussichtlich am Freitag, 18. März, abgeschlossen sein. Regiobus bittet Fahrgäste, die etwa 150 Meter entfernte Ersatzhaltestelle in Höhe der Hannoverschen Straße 142 zu nutzen.

Von Gerko Naumann