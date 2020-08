Garbsen

Garbsen bekommt 2021 einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Christian Grahl ( CDU) hat am Montagabend im Rat bekannt gegeben, dass er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen wird. „Ich habe mich gemeinsam mit meiner Frau dazu entschieden, keine weitere Amtszeit anzustreben“, sagte der 64-Jährige.

In den vergangenen Wochen sei in ihm die Entscheidung gereift, dass der richtige Zeitpunkt zum Aufhören gekommen sei. Stand jetzt werde er damit im Oktober 2021 – dann endet seine Amtszeit offiziell – in den Ruhestand wechseln. „An interessanter Beschäftigung hat es mir noch nie gemangelt“, sagte Grahl. Es sei aber auch eine schöne Aussicht, künftig nicht mehr sieben Tage pro Woche arbeiten zu müssen.

Das letzte Jahr seiner Amtszeit werde er sich weiterhin mit voller Kraft der Stadtentwicklung in Garbsen widmen, versicherte Grahl. Ab September fährt er bei der Tour Bürgermeister vor Ort in alle Stadtteile, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Ehemaliger Polizeipräsident und Basketballer

Bei der Bürgermeisterwahl 2014 hatte sich Grahl gegen den damaligen Amtsinhaber Alexander Heuer ( SPD) durchgesetzt. In der Stichwahl erhielt er 67,2 Prozent der Stimmen und damit fast 6000 Stimmen mehr als sein Vorgänger. Zuvor war er unter anderem als Kanzler (also Verwaltungschef) an der Universität Hildesheim und als Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen tätig. Sportliche Erfolge feierte Grahl – er ist 1,98 Meter groß – als Basketballer. Er spielte in der Bundesliga für Göttingen und Oldenburg und wurde zweimal deutscher Meister.

Von Gerko Naumann