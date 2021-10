Berenbostel

Ein Spätstarter war Gunther Koch schon immer. Als besonders fleißiger Schüler fiel der scheidende Ortsbürgermeister für Berenbostel und Stelingen beispielsweise nicht auf, sagt der 74-Jährige heute über sich selbst. Das Abitur holte er erst nach, als er bereits eine Ausbildung zum Elektromechaniker und zwölf Jahre Berufserfahrung bei der Bundeswehr hinter sich hatte. Und so passt es ins Bild, dass auch die politische Laufbahn des gebürtigen Berenbostelers erst im Alter von 41 Jahren ins Rollen kam.

Politische Vorbilder in der eigenen Familie

Dabei hat es Koch an Vorbildern innerhalb der eigenen Familie nicht gemangelt. Sein Vater, Walter Koch, – nach dem die Straße am heutigen Campus Maschinenbau benannt ist – war schon in den Fünfzigerjahren für die FDP Bürgermeister von Berenbostel. Und sein Schwiegervater Arno Landmann wurde später zum Ortsbürgermeister gewählt, nachdem Berenbostel seit 1974 zu Garbsen gehörte. Den entscheidenden Einfluss übte allerdings seine 2017 verstorbene Frau Evelyn auf Koch aus, die zu diesem Zeitpunkt selbst für die CDU im Rat in Garbsen saß: „Sie hat mir gesagt: Wenn du dich für Garbsener Themen interessierst, musst du schon selbst mitmachen“, erinnert sich Koch. Diese Worte überzeugten ihn dann doch noch.

Gunther Koch (links) beim Richtfest für den Badepark Berenbostel neben Bürgermeister Christian Grahl. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Und was für die berufliche Karriere galt, galt auch für das politische Ehrenamt: Wenn Koch etwas machte, dann vielleicht etwas später, aber dafür richtig. Bereits als junger Familienvater zweier Töchter holte er ein Studium der Pädagogik nach, wurde Lehrer und machte sich später im Ruhestand sogar noch mit einem IT-Unternehmen selbstständig. Politisch ging es ebenfalls schnell voran. Erst wurde Koch in den Ortsrat Berenbostel gewählt, später auch in den Rat der Stadt Garbsen. Dieses wichtige Ehrenamt nahm er offenbar so ernst wie kaum ein anderer: „In 20 Jahren habe ich nicht eine einzige Ratssitzung verpasst“, sagt der CDU-Politiker.

Bei der Bundeswehr Liebe für die USA entdeckt

Diese Aussage hat vor allem deshalb viel Gewicht, weil Koch seit seiner Zeit bei der Bundeswehr eine besondere Beziehung zu den USA entwickelte. In der Ausbildung war er in Denver im Staat Colorado stationiert und verliebte sich in die Stadt – und zwar so sehr, dass er sich sehr viel später dort mit seiner Frau ein Apartment kaufte und teilweise monatelang lebte. „Ich habe aber immer darauf geachtet, dass ich wieder in Garbsen war, wenn die Sitzungen anstanden. Wir haben schließlich einen Auftrag vom Wähler“, betont Koch. Zugespitzt könnte man also zusammenfassen: Koch hatte mit etwa 8000 Kilometern die längste Anreise zu den Ratssitzungen – die Flüge bezahlte der ehrenamtliche Lokalpolitiker selbstverständlich aus eigener Tasche.

Zuletzt verbrachte Koch allerdings ohnehin wieder mehr Zeit in seinem Geburtsort Berenbostel. Dessen Ortsbürgermeister wurde er 2019 – ein weiteres Kapitel aus der Kategorie Spätstarter. Sein Vorgänger und ehemaliger Schulfreund Werner Baesmann, der das Amt mehr als 30 Jahre innehatte und nachdem inzwischen der Bürgerpark im Stadtteil benannt ist, starb im Januar 2019. Koch setzte sich bei der Wahl des Nachfolgers gegen Dieter Roggenkamp (SPD) durch. „Ich habe das nie bereut. Vor allem die Besuche bei den hohen Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen haben mir viel gebracht. Die älteren Menschen haben wirklich etwas zu erzählen“, sagt Koch.

Im Rat hat sich Koch vor allem im Umgang mit Zahlen einen Namen gemacht. Seit 20 Jahren leitete er den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Mit dem ist er „durch die Stadt gezogen“, wie er sagt. Vor den Sitzungen besuchten die Politikerinnen und Politiker stets Gewerbebetriebe in Garbsen. „Dabei konnte sich der Ausschuss den Geschäftsleuten als Ansprechpartner vorstellen, die wiederum konnten ihre Sorgen und Nöte zum Ausdruck bringen“, sagt Koch. Leider setzte Corona diesen Firmenbesuchen ein vorläufiges Ende, so Koch.

Im Rat kümmert sich Koch um die Finanzen

Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sollen unter anderem darauf achten, dass die Stadt nicht mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt. In den vergangenen Jahrzehnten hat das gut funktioniert, sagt Koch stolz. Für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger wird es allerdings kompliziert – nicht nur wegen der Pandemiefolgen. Der Neubau der IGS Garbsen und der benachbarten Grundschule Garbsen-Mitte steht an, die Sanierung der anderen weiterführenden Schulen, der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser – „da kommen auf uns grob überschlagen 150 Millionen Euro zu“, sagt Koch. Ob das ohne die Aufnahme von Schulden möglich sei? Koch grübelt einen Moment. „Es wird schwierig“, sagt er dann.

Gunther Koch an der Stelle, an der die Entlastungsstraße zwischen Berenbostel und Langenhagen entstehen soll. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Nun endet Kochs politisches Engagement als Ratsherr, als Ausschussvorsitzender, als Ortsbürgermeister und als stellvertretender Bürgermeister der Stadt also nach 33 Jahren. Und zwar nicht etwa, weil er nicht mehr gewählt worden wäre. „Ich habe schon vor zwei Jahren ganz bewusst beschlossen und allen in der Partei mitgeteilt, dass ich aufhören will“, sagt Koch. „Wenn man alles erreicht hat und es am Schönsten ist, soll man gehen“. Ein interessierter Beobachter der Politik in Garbsen will er aber natürlich bleiben. Auch wenn er daran zweifelt, dass er beispielsweise die seit Jahrzehnten geplante Entlastungsstraße zwischen Berenbostel und Langenhagen (früher L382) noch erleben wird.

Mehr Zeit will der 74-Jährige auf jeden Fall mit der Familie verbringen. „Ich will meine Freizeit und die Zeit mit der neuen Frau an meiner Seite genießen. Bei Familienfeiern kam ich oft als Letzter an, weil ich noch in Sitzungen saß“, sagt Koch, der zumindest in diesem Punkt kein Spätstarter mehr sein will.

Von Gerko Naumann