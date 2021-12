Garbsen

Der CDU-Ortsverband Garbsen hat sich neu aufgestellt. Nach 15 Jahren im Amt hat Helmut Busjahn den Vorsitz abgegeben. Bei dem 73-Jährigen hatte sich in den vergangenen Monaten deutlicher Frust über die eigene Partei angestaut, sagt er auf Anfrage. Das gelte sowohl auf Bundesebene als auch in Garbsen, so Busjahn. Die Unzufriedenheit vor Ort sei vor allem beim Hin und Her im Bürgermeisterwahlkampf entstanden. Die CDU hatte zunächst die amtierende Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst als Kandidatin nominiert. „Ich hielt sie für die fähigste Kandidatin und war mit der Entscheidung sehr zufrieden“, sagt Busjahn.

Lesen Sie auch: „Generationenwechsel“ bei der CDU: Philipp Salinski (28) ist Spitzenkandidat für den Rat

Wenig später meldete der bei einer Abstimmung des Vorstands unterlegene Björn Tegtmeier allerdings erneut Ambitionen an. Und nicht nur das: Tegtmeier motivierte zudem viele Menschen aus Garbsen dazu, neu in die CDU einzutreten, sagt Busjahn. Die eigentliche Kandidatin Probst wurde noch vor einer drohenden CDU-internen Kandidatenwahl von der FDP aufgestellt. Tegtmeier trat stattdessen für die CDU an – und unterlag dem SPD-Kandidaten Claudio Provenzano in der Stichwahl.

Kritik an CDU-interner Kandidatenwahl

Was Busjahn besonders geärgert hat, war die Aufstellung der parteiinternen Kandidatenlisten für die Kommunalwahl. Er wirft einigen jüngeren und neuen Parteimitgliedern – darunter auch jene, die Tegtmeier „mitgebracht“ hatte – vor, die älteren und erfahrenen „überrumpelt“ zu haben. Bei einer Versammlung im Juli 2020 seien er selbst und der bisherige Ratsvorsitzende Hartmut Büttner überraschend auf hintere Listenplätze gesetzt worden. Für Busjahn hat es deshalb nicht zum Wiedereinzug in den Rat gereicht. „Die Wahl ist zwar demokratisch korrekt abgelaufen, aber ich habe bei einigen Parteimitgliedern die Loyalität vermisst. Das war nicht anständig“, sagt Busjahn rückblickend.

Der neue Vorstand des CDU-Ortsverbands stellt sich: Babara Mayer (hintere Reihe, von links), Dominik Mayer, Hans-Christian Bolte, Dirk Häusler, Theodouros Poulios sowie Laura Häusler (vordere Reihe, von links), Ingrid Schmidt, Senol Uygur und Christof Wenzel. Quelle: CDU Garbsen

Nach dieser für ihn unangenehmen Erfahrung hat der 73-Jährige auch das Amt als Ortsverbandsvorsitzender niedergelegt. „Ich bin ja auch nicht mehr ganz so elastisch wie noch vor 15 Jahren“, sagt er. Mittlerweile sei der Frust fast verflogen. „Mein Schreibtisch ist nicht mehr ganz so voll wie früher, ich habe mehr Zeit für andere Dinge“, sagt Busjahn und ergänzt in seiner typischen, immer leicht sarkastischen Art: „Ich habe meinen inneren Frieden wiedergefunden.“ Er befürchte allerdings, dass die jüngeren Nachfolger im Rat den zeitlichen Aufwand für das Ehrenamt unterschätzt haben könnten.

Das ist der neue Vorstand des CDU-Ortsverbands Garbsen

Zu Busjahns Nachfolger als CDU-Ortsverbandschef wurde Dominik Mayer aus Altgarbsen gewählt. Er wird unterstützt von Dirk Häusler (Stellvertreter), Senol Uygur (Schatzmeister) und Laura Häusler (Schriftführerin).

Von Gerko Naumann