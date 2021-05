Garbsen

Die CDU Garbsen richtet eine Radtour durch die Stadt aus, bei der jeder mitfahren kann. Sie ist für Freitag, 11. Juni, geplant beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Rathausplatz, dort endet der etwa 22 Kilometer lange Ausflug auch gegen 18 Uhr. Vorgesehen sind mehrere Zwischenstopps – unter anderem am Hofladen der Jugendwerkstatt Garbsen.

Grill auf dem Rathausplatz

Ausrichter ist der Bürgermeisterkandidat Björn Tegtmeier. Die Tour wird von Mitgliedern des ADFC Garbsen begleitet. Die CDU weist darauf hin, dass die Teilnehmenden einen negativen Coronatest vorweisen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Nach der Rückkehr gibt es an der Rathausterrasse einen Imbiss vom Grill.

Tegtmeier hat zudem ein Team gegründet, mit dem er beim Stadtradeln Kilometer für Garbsen sammeln will. Es heißt „CDU Garbsen – Team Björn“ – jeder kann sich dafür auf der Seite www.stadtradeln.de anmelden.

Anmeldungen für die Radtour am 11. Juni nimmt der Organisator per E-Mail an info@bjoerntegtmeier.de oder telefonisch unter (01 51) 42 88 28 98 entgegen.

Von Gerko Naumann