CDU und FDP in Garbsen sind bemüht, ihre Unstimmigkeiten auszuräumen. Die hatte die FDP am vergangenen Wochenende ausgelöst, indem sie die parteilose Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst als ihre Kandidatin für die Kommunalwahl vorgestellt hatte. Probst war neben Björn Tegtmeier allerdings auch eine von zwei möglichen Bewerberinnen und Bewerbern, die für die CDU als Bürgermeisterkandidat beziehungsweise -kandidatin in ins Rennen gehen sollten.

Nun haben sich die Vertreter der Parteien coronagerecht zu einer Videokonferenz getroffen, um über die gegenseitigen Vorwürfe zu sprechen, teilt die FDP mit. Ein klärendes Gespräch hatte auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Björn Giesler angeboten. FDP-Sprecher Hans-Jörg Jacobsen bezeichnete das Treffen im Nachhinein als „durchaus freundschaftlich“. Die Liberalen hätten aber auch deutlich ihre Verwunderung über die Einschätzung der CDU kundgetan.

Verwunderung der CDU verwundert die FDP

„Die FDP hat nichts anderes getan, als der anlässlich der Bekanntgabe der vom CDU-Vorstand nominierten Kandidatin von Herr Giesler geäußerten Aufforderung, die anderen Parteien mögen die Kandidatur von Frau Probst unterstützen, real und formal nachzukommen“, sagt Jacobsen. Überrascht habe die CDU deshalb eigentlich nicht sein können – „und wenn doch, dann nur im positiven Sinne“.

Neben der Aufarbeitung des Konflikts blickten die Lokalpolitiker aber auch nach vorn. Ziel sei es, die von allen betonte bislang gute Zusammenarbeit in den Bereichen, in denen man übereinstimmt, fortzusetzen. Ein Abo auf die Bildung einer Gruppe im Rat gibt es aber nicht, heißt es von der FDP.

