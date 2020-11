Garbsen

„Verhalten optimistisch“ hatte sich Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) gezeigt, als er vor den Ratsmitgliedern Ende Oktober den Entwurf für den Haushalt 2021 vorstellte. Der Haushalt könne die Krise gut überstehen, so Grahl. Mehr als 119 Millionen Euro ist als Gesamtvolumen eingeplant – gleichzeitig rechnet Stadtkämmerer Walter Häfele derzeit mit einem Verlust von etwa 60.000 Euro. Die Planungen sehen also eine „rote Null“ vor, der Haushalt ist fast ausgeglichen.

Nun haben sich die beiden großen Parteien zusammengesetzt und über den Entwurf beraten. Beide haben Änderungswünsche und sehen das Geld noch nicht an den richtigen Stellen investiert. Während die CDU/FDP-Gruppe den ländlichen Raum besser einbinden und dafür eine Koordinierungsstelle in der Verwaltung schaffen will, fordert die SPD Konzepte für das Stadtarchiv, das Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park und die Musik- und Kunstschule.

Anzeige

„Wir setzen uns entschieden aber mit dem nötigen Augenmaß in schwierigen Zeiten für die Entwicklung der Stadt Garbsen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger ein“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Für die Partei zeige der Haushaltsentwurf 2021, dass es richtig war, bereits im vergangenen Jahr Steuersätze anzupassen. Das helfe jetzt in der Corona-Krise die Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. „Wir sind uns der Herausforderungen durch die Pandemie, aber auch durch die vor uns liegenden Belastungen durch den Bau von bezahlbaren Wohnungen und der nötigen Infrastruktur bewusst“, so Vogel.

SPD : Konzept für den Kulturbetrieb

Konkret fordert die Partei allerdings noch mehr Geld für die Sanierungen von Straßen, Geh- und Radwegen. Mehrfach habe die SPD schon durchgesetzt, die notwendigen Haushaltsmittel zu erhöhen. Für 2021 solle nun weniger Geld ausgegeben werden, obwohl die Verkehrswege immer mehr verkommen. „Das kann nicht so bleiben“, sagt Vogel.

Zudem fordert die Partei von der Stadtverwaltung ein Konzept für den Kulturbetrieb und für das Stadtmarketing. Auch das wird Geld kosten. „Die entsprechenden Mittel dafür wird der Rat auch in finanziell engen Zeiten bereitstellen“, verspricht der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die andere große Fraktion im Rat, die CDU/FDP-Gruppe, setzt mit ihren Änderungsanträgen andere Schwerpunkte. So fordert sie, dass ein sogenanntes Baulückenkataster angelegt wird, um der wachsenden Nachfrage nach Bauland genüge zu tun. Es solle herausgefunden werden, ob der personelle Aufwand dafür lohnenswert sei, so der Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink. 10.000 Euro will die CDU/FDP-Gruppe zudem für eine Koordinierungsstelle für den ländlichen Raum einplanen. Sie soll unter anderem bei Baugenehmigungsverfahren beraten und Hilfestellung geben.

CDU : Mehr Kooperationen bei Schwimmbädern

Zudem wirbt die Fraktion für einen übergeordneten Ansprechpartner für den Garbsener Bäderbetrieb. Diese Stelle soll neu in den Haushalt aufgenommen werden. Gleichzeitig solle die Verwaltung prüfen, inwieweit bei den Schwimmbädern Kooperationen mit anderen Gemeinden wie Seelze und Neustadt möglich sind, um Geld einzusparen. „Wir denken da an den Austausch von Schwimmmeistern und gemeinsame Kassen“, sagt Dannenbrink.

Als weiteren Zusatzposten gibt die Fraktion die Reparatur des Denkmals an der Alten Ricklinger Straße in Altgarbsen an. 17.000 Euro sollen dafür vorgesehen werden.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn