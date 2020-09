Kann eine Videoüberwachung die illegale Vermüllung der Wertstoffinsel Am Hechtkamp in Berenbostel stoppen? Das fordert zumindest die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen. Die Situation sei unzumutbar.

Illegaler Müll: Wird die Wertstoffinsel Am Hechtkamp bald videoüberwacht?

Garbsen - Illegaler Müll: Wird die Wertstoffinsel Am Hechtkamp bald videoüberwacht?

Garbsen - Illegaler Müll: Wird die Wertstoffinsel Am Hechtkamp bald videoüberwacht?