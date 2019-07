Auf der Horst

Der Garbsener Bildhauer Caleb Munemo verwandelt seinen Garten an der Krebsgasse 11a Anfang August in ein Freiluftatelier. Mit Künstlerkollege Noah Tabo bietet er von Sonnabend, 10. August, bis Sonnabend, 17. August, einen Bildhauerworkshop an. Teilnehmer können individuell einen oder mehrere Kurstage buchen. Tabo, der wie Munemo aus Simbabwe stammt, ist Vertreter der sogenannten Shona-Kunst seiner Heimat. Der junge Künstler, Jahrgang 1988, arbeitet gern mit schwarzem Springstone, einem der härtesten Serpentinarten in Simbabwe. Meist nimmt er die Themen Liebe, Freundschaft und Familie in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Munemo versteht sich als Mittler zwischen Afrika und Europa und will helfen, die Shona-Kunst zu erhalten.

Ein eintägiger-Workshop kostet 60 Euro, der zweite Tag 55, der dritte 40 und jeder weitere 35 Euro. Serpentinsteine aus Simbabwe können die Teilnehmer erwerben, ein Kilo kostet 3 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05137) 79205 und per E-Mail an abeisse-munemo@arcor.de.

Von Jutta Grätz