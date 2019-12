Berenbostel

Lehrlinge in Niedersachsen sollen auch weiterhin außerhalb ihres Betriebs ausgebildet werden. Deshalb fördern Bund und Land die sogenannte überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen, die in Einrichtungen und Werkstätten wie etwa dem Campus Handwerk in Garbsen vorgenommen wir.

Am Montag hat der niedersächsische Bildungsminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) der Handwerkskammer Hannover einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 2 Millionen Euro überreicht. Damit wird die finanzielle Unterstützung für die Werkstätten auf dem Campus Handwerk der Handwerkskammer fortgesetzt. Die Summe wird zur Hälfte aus Landesmitteln und zur Hälfte aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds gewährt.

„Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ergänzt und unterstützt die betriebliche Ausbildung in den Handwerksbetrieben“, sagt Karl-Wilhelm Steinmann, Präsident der Handwerkskammer Hannover. „Auszubildende lernen praktische Fertigkeiten und Kenntnisse, zu denen im betrieblichen Alltag die Zeit fehlt oder die in einem kleinen Ausbildungsbetrieb nicht vorkommen.“ Dafür biete der Campus Handwerk in Garbsen beste Bedingungen.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn