Hannover/Altgarbsen

Ist wirklich nichts so alt, wie die Siege von gestern? Für den Catcher Klaus Kauroff gilt das nicht. Der Europameister und Weltcup-Gewinner hat Zeit seines Lebens von legendären Siegen zehren dürfen. Dafür hatte er Jahrzehnte lang hart gearbeitet. Der Mann in Rot-Weiß, in der Wrestling-Szene weltbekannt als „Dampfhammer“, ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Meyenfeld gestorben.

Klaus Dieter Arthur Karl Kauroff war ein „Underdog“. Am 24. Januar 1941 in der Südstadt Hannovers geboren, war er das jüngste von neun Geschwistern. Der Vater war Kohlenhändler, die Mutter Näherin. Das Haus wurde 1943 ausgebombt. Ausgesiedelt. Zurück nach Hannover. Sein erstes Geld verdiente Klaus Kauroff noch als Kästnerschüler an der Tankstelle. Und Auto fuhr er, lange bevor er volljährig war. Fußballspieler hätte er werden wollen, nachdem man ihn in die Niedersachsenauswahl berufen hatte, aber die Mutter ließ ihn partout nicht nach Barsinghausen umziehen. Er verzichtete, sein Familiensinn hat ihn zeitlebens geprägt.

Vom Tankwart in die Catch-Arena

Kauroff lernte Tankwart, später Kraftfahrer, und nebenbei das Ringen und Boxen. 1965 zog er mit seiner ersten Frau Brunhilde nach Altgarbsen. Auf einer Lkw-Tour nach Hamburg traf er die Entscheidung, Catcher zu werden. Sein Ziehvater Kiomigawa sagte ihm am Ring in Hannover: „Entweder du kommst morgen mit mir nach Valencia und lernst Catchen, oder nicht.“ Kauroff lernte, wurde Profi mit 127 Kilogramm Kampfgewicht, war Teil der großen Shows in England, Österreich, Indonesien, USA und Dubai. Wenn er nicht kämpfte, fuhr er Lkw. Er hatte seine Frau und zwei Söhne zu ernähren. Nach elf Jahren Ehe wurde Kauroff Witwer.

Wrestling auf dem Schützenplatz 1983: Colonel Brodey (links) und Klaus Kauroff in Aktion. Quelle: Tom Deutschmann (Archiv)

Weltcup-Sieg und Europameister

Zu seinen bekanntesten Gegnern zählten der heutige WWE-Manager Lord Steven Regal, der schwerste Wrestler der Welt, Giant Haystacks, und die wohl bekanntesten Vertreter der goldenen Ära des europäischen Catchens, „Big“ Otto Wanz und Axel Dieter, der Vater des WWE-Nachwuchs-Talents Marcel Barthel. Sein hierzulande wohl bekanntester Gegner aber dürfte der „Hitman“ Bret Hart gewesen sein. Den später mehrfachen WWE-Champion schlug der Dampfhammer am 5. September 1981 auf dem Schützenplatz in Hannover. Das war der Höhepunkt der Karriere: Weltcup-Sieg und Europameister. 1993 beendete Kauroff, zweimal fast erblindet, seine aktive Zeit im Ring mit einem letzten Schowkampf gegen den Garbsener Boxer Paul Violka.

Mit Lindenberg zu Schröder

Udo „Lindi“ Lindenberg holte den Dampfhammer nach 1978 immer wieder zu Filmen, Auftritten und Tourneen auf die Bühne. Zum Tag der Deutschen Einheit 2003 rollte Kauroff mit dem Sonderzug von Pankow nach Magdeburg zum großen Einheitskonzert, empfangen vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er liebte das Rampenlicht. „Ich habe mich immer als der Karajan im Ring verstanden. Das Publikum pfiff oder klatschte. Das ist ’ne Freude für mich gewesen, dass ich da oben das Volk dirigieren konnte“, sagte er 2012 in einem Interview mit dem Magazin „Wrestlingfever“.

Catchlegende Klaus Kauroff signierte seine erste Biografie-CD – 2013 in Garbsen. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Privat lebte Kauroff zurückgezogen „wie ein ganz normaler Nachbar“. Ein Stehaufmännchen mit einem Kampfgeist, den er immer seiner Jugend im Nachkriegsdeutschland zuschrieb. 2012 sagte er im Interview mit dem Filmemacher Andreas Barthel für die CD-Produktion „Immer 101 Prozent“: „Ich würde alles genauso wieder machen.“

Von Markus Holz und Mario Moers