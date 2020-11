Altgarbsen

Bunte Zuckerstangen, Sterne und natürlich ein Weihnachtsmann – stolz zeigt Casey auf ihre weihnachtlich bemalte Christbaumkugel, die sie als Mitglied der Kinderfeuerwehr gebastelt hat. Eigentlich wollte die Achtjährige am Sonnabend mit ihrer Mutter nur zum Bäcker, doch da hat sie die große Tanne auf dem Kastanienplatz entdeckt, die traditionell von der Ortsfeuerwehr und dem Ortsrat Garbsen am Tag vor dem ersten Advent aufbaut wird – und inmitten der Tannenzweige blitzt Caseys Kugel auf. „Da, die mit dem Weihnachtsmann“, sagt sie.

Die Ortsfeuerwehr Garbsen hängt nach und nach die Kugeln in den Baum. Alle Kugeln müssen mindestens zwei Meter über dem Boden hängen, um sie vor Sachbeschädigung zu schützen - und wo die Drehleiter nicht hinkommt, muss der Feuerwehrkollege eben Huckepack genommen werden. Quelle: Ann-Christin Weber

Mit einer Drehleiter hängen die Ehrenamtlichen der Feuerwehr nach und nach die Kugeln an den Baum. Dass der Baum überhaupt geschmückt wird, ist eigentlich ein Novum in der langjährigen Tradition. „Ein Mitbürger meinte, der Baum sähe immer so kahl aus. Da hat er uns die Christbaumkugeln gespendet“, sagt Sonja Cremer, Leiterin der Kinderfeuerwehr. Da das gemeinsame Weihnachtsbasteln mit den Kindern allerdings coronabedingt ausfallen musste, hatte Cremer die Idee, dem Feuerwehrnachwuchs die Kugeln nach Hause zum Bemalen mitzugeben. „Das hat Spaß gemacht. Mama hat sogar auch ein bisschen mitgemalt“ sagt Casey. So ist ihre Kugel eine von 28 Christbaumkugeln, die bis zum 6. Januar den Baum schmücken werden.

Stellvertretender Ortsbrandmeister spendet den Baum

Die Tanne selbst stammt in diesem Jahr mit ihren etwa 12 Metern aus dem Garten des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Thomas Ochmann. „Der Baum stand dreißig Jahre bei mir im Garten“, sagt der Feuerwehrmann lachend. Jedes Jahr aufs Neue sucht der Ortsrat Garbsen jemanden, der eine Tanne spenden kann. Dass der Kastanienplatz auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie geschmückt wird, stand außer Frage. „Manche Leute sitzen einsam Zuhause und gerade für die ist ein geschmückter Baum vielleicht aufhellend“, so Ortsbürgermeister Franz Genegel. Die vielen Lichter des Baums werden täglich von 16 bis 7 Uhr über den Kastanienplatz leuchten. Die übliche Einweihung des Baums am Adventssonntag mit Snacks und Getränken muss in diesem Jahr allerdings ausfallen.

Zur Galerie

Von Ann-Christin Weber