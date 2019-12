Garbsen-Mitte

Es bedeutet für viele Musikfreunde der Konzerthöhepunkt der Saison: das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker. 2019 ist es gleichzeitig eine Premiere, denn in diesem Jahr steht erstmals der neue Chefdirigent des Orchesters, Kirill Petrenko am Pult. Besonderer musikalischer Gast des Konzertabends ist die Sopranistin Diana Damrau. Das Cinestar Garbsen überträgt das Konzert am Dienstag, 31. Dezember, als eines von mehr als 300 Kinos weltweit – und zwar live in den Kinosaal. Beginn ist um 17 Uhr am Rathausplatz 2.

Im Mittelpunkt des musikalischen Jahreausklangs stehen bekannte Broadway-Melodien von George Gershwin bis Leonard Bernstein. Den symphonischen Rahmen des Konzertprogramms bilden die Ouvertüre zu Gershwins bekanntem Musical Girl Crazy, aus dem der Jazz-Standard „I Got Rhythm“ stammt. Zu hören sein wird auch dessen Tondichtung „Ein Amerikaner in Paris“, in der der Komponist seine Impressionen einer Reise nach Paris verarbeitet.

Bekannte Broadway-Hits

Aus Leonard Bernsteins Erfolgsmusical West Side Story lassen die Musiker die schwungvollen „Symphonic Dances“ erklingen sowie den Song „I Feel Pretty“ mit Diana Damrau in der Rolle der Maria. Das Publikum darf sich auch auf weitere Broadway-Hits freuen, darunter Stephen Sondheims „Send in the Clowns“ und Harold Arlens „(Somewhere) Over the Rainbow“. Auch Stücke von Kurt Weill und sowie vom Duo Rodgers& Hammerstein – das sind Komponist Richard Rodgers und Liedtexter Oscar Hammerstein II. – zählen zum Programm.

Sopranistin Diana Damrau begleitet das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker als besonderer musikalischer Gast. Quelle: Jiyang Chen

Sopranistin Damrau begründete ihren Weltruhm mit der virtuosen Partie der „Königin der Nacht“ in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Zauberflöte. Sie gilt als eine der führenden Sängerinnen des lyrischen und des Koloratur-Fachs. Ihr Bühnendebüt gab Damrau 1995 in Würzburg als Eliza in Frederick Loewes Musical My Fair Lady. Die Sängerin hat bereits mehrfach mit Kirill Petrenko gearbeitet und tritt in diesem Programm erstmals mit den Berliner Philharmonikern auf.

Cinestar zeigt exklusive Interviews

Zusätzlich zu der Konzertübertragung bietet das Kino-Konzert exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen an, die Einblicke in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geben. Karten für die Liveübertragung in Garbsen kosten 24, 50 Euro. Es gibt sie im Cinestar und im Internet unter cinestar.de und berliner-philharmoniker.de/kino.

