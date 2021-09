Horst

Claire Litzler (Gesang, Vibraphone, Schlagzeug) und Thierry Kauffmann (Saxophon, Klarinette, Duduk und Klavier) gestalten das nächste Konzert in der Tenne auf Homeyers Hof am Donnerstag, 16. September. Ab 19 Uhr präsentieren die beiden französischen Musiker als „Duosmose“ Eigenkompositionen. Ihr breites Repertoire reicht von Jazz über Improvisationen bis hin zu Musik der Gegenwart, versprechen die Veranstalter. Kreativität, Energie, Sensibilität und Virtuosität seien dabei ihre Markenzeichen. Litzler ist sicherlich vielen aus „The Voice of Germany“ bekannt, wo sie es im Jahr 2020 im Team von Mark Forster bis ins Viertelfinale schaffte.

Eintritt frei, Spende erwünscht

Der Eintritt in das Konzert ist frei, die Musiker freuen sich aber über eine Spende. Bereits ab 18 Uhr serviert das Hof-Team einen Imbiss, Reservierungen sind unter Telefon (05131) 465107 und per E-Mail an mail@homeyers-hof.de möglich.

Von Gert Deppe