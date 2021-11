Garbsen

Als hätte er es geahnt: Garbsens neuer Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) trug bei der konstituierenden Ratssitzung am Montagabend eine silberfarbene Krawatte. Und die ergänzte sich farblich nahezu perfekt mit der Silberkette, die ihm sein SPD-Parteifreund Wilfried Aick in der Aula des Schulzentrums am Planetenring um den Hals hängte. Mit diesem feierlichen Akt ist Provenzano nach seiner Wahl im September nun auch offiziell als Garbsens Bürgermeister vereidigt worden. Damit übernimmt er die Nachfolge von Christian Grahl (CDU), der das Amt von 2014 bis zum 1. November innehatte.

Die Bürgermeisterkette ist mit dem Wappen der Stadt verziert. Quelle: Gerko Naumann

Er wolle mit seiner Arbeit „auf dem Fundament weiterbauen, das andere gelegt haben“, kündigte Provenzano an. Konkret meinte der neue Bürgermeister damit seinen Vorgänger, den er deshalb auch ausdrücklich zu der Ratssitzung eingeladen hatte. Er überreichte Grahl eine Kiste mit zwei Flaschen Wein („einen weißen und einen roten“), bedankte sich für die ausführliche Übergabe im Rathaus und wünschte dem sichtlich entspannten Grahl „alles Gute im neuen Lebensabschnitt“.

Anschließend wandte sich Provenzano an die Bürgerinnen und Bürger Garbsens, von denen sich etwa 50 bei der Sitzung eingefunden hatten. Er kündigte an, eine bürgernahe Politik machen zu wollen und die Einwohnerinnen und Einwohner an wichtigen Entscheidungen beteiligen zu wollen. „Schließlich sind Sie es, die mit diesen Entscheidungen leben müssen“, sagte Provenzano. Ihm sei bewusst, dass er es nicht immer allen Menschen gleichermaßen recht machen könne. „Deshalb müssen wir als Verwaltung transparent erklären, warum wir etwas machen. Das sehe ich als meine Aufgabe an“, sagte Provenzano, der mehrfach auf sein Motto aus dem Wahlkampf verwies: „Miteinander wird mehr möglich machen.“

Der Rat in Garbsen hat am Montag zum ersten Mal getagt. Quelle: Gerko Naumann

Rat in Garbsen ist jünger und weiblicher

Eine gewisse politische Streitkultur verlangte Aick auch von den neu in den Rat gewählten Frauen und Männern. Das Gremium habe einen gewissen Umbruch hinter sich, es sei jünger und weiblicher geworden. „Und das ist auch gut so“, sagte Aick. Als ältestes Ratsmitglied übernahm er die Vereidigung Provenzanos und gab bei dieser Gelegenheit seinen neuen Kolleginnen und Kollegen ein paar Ratschläge mit auf den Weg. „In der Sache sind auch schärfste Diskussionen erlaubt“, sagte er. Wichtig sei es aber, dass sich alle hinterher trotz unterschiedlicher Meinungen noch bei einem Glas Wein oder Bier zusammensetzen können. „Sonst war die Debatte niveaulos“, mahnte Aick.

Der neue Bürgermeister Claudio Provenzano schenkt seinem Amtsvorgänger zwei Flaschen Wein. Quelle: Gerko Naumann

Anschließend bat Aick auch Provenzanos Frau Magda nach vorn. Sie und die beiden Töchter müssten in Zukunft vermutlich öfter und länger auf ihren Ehemann beziehungsweise Vater verzichten, sagte der erfahrene Lokalpolitiker. „Die nächsten fünf Jahre werden anstrengend“, sagte Aick zu Magda Provenzano. Für das Verständnis bedankte er sich vorab bei der Familie mit einem Strauß Blumen.

Hahne, Kauroff und Mohrhoff sind Stellvertreter

Und weil Provenzano als Bürgermeister nicht überall gleichzeitig sein kann, wählten die Ratsmitglieder drei Stellvertreter für ihn. Der erste davon ist CDU-Politiker Peter Hahne aus Meyenfeld. Zum zweiten Stellvertreter wurde Rüdiger Kauroff gewählt. Der Garbsener SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete hatte das Amt schon zuvor ausgeführt. Um den dritten Platz gab es eine geheime Stichwahl. Bei der setzte sich der ehemalige Grünen-Bürgermeisterkandidat Uwe Mohrhoff mit 27 zu zwölf Stimmen gegen den neuen FDP-Fraktionsvorsitzenden Florian Koschik durch.

Von Gerko Naumann