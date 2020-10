Garbsen/Wunstorf

Comedian Dittmar Bachmann muss seine für Ende November geplanten Auftritte in der Comedy Corner in Garbsen und in Wunstorf erneut wegen der Corona-Pandemie absagen. „Meine Veranstaltungen am 25. November in der Eiche in Altgarbsen und am 23. November im Wunstorfer Ratskelle sind mit dem von der Politik geforderten Hygienekonzept leider weiterhin nicht umzusetzen“, sagt Bachmann.

Und mit den geltenden Abstandsregeln und damit deutlich weniger Besuchern seien sie auch nicht finanzierbar, so Bachmann. Bei der Vorstellung in Garbsen wären unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln nur 20, in Wunstorf sogar nur zwölf Besucher möglich gewesen. Der Künstler hatte für die Shows seine Comedy-Kollegen Hans-Hermann Thielke, Henning Schmidtke und Ben Schmid eingeladen.

Nutzen die Corona-Pause für neue Songs und Videos: Comedian Dittmar Bachmann und seine Frau Jenny bei Aufnahmen im Tonstudio. Quelle: Privat

Hygienekonzepte, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz, kurzfristige Planänderungen: All das bestimmt derzeit auch den Kulturbetrieb. Etwa sechs Monate lang hatte der Künstler fast gar keine Auftritte. Seit Mitte März waren seine Veranstaltungen wie die Chaos-Kasper-Comedy Holla Bolla abgesagt, der Quatsch-Comedy-Club auf Bühnen von Hamburg bis München geschlossen. „Es geht hier um meine berufliche Existenz – und ich bin entsprechend entnervt“, sagt Bachmann. „Aktuell lebe ich von Arbeitslosengeld II.“

Kulturbetrieb in der Krise

„Viele Kulturveranstalter sind kreativ und rührig – und versuchen alles, um Auftritte trotz der Corona-Regeln möglich zu machen – von Open-Air-Bühnen bis zu Formaten mit nur wenigen Besuchern“, berichtet Bachmann. Um überhaupt aufzutreten, fährt er weite Wege. Seit Kurzem sei der Quatsch-Comedy-Club in Hamburg und München für vereinzelte Auftritte wieder geöffnet. „Ich spiele da vor 60 Gästen anstatt wie üblich vor 300“, berichtet Bachmann. „Und fahre dafür viele Kilometer, das kann sich ja nicht rechnen.“ Trotz allem sei er froh, überhaupt wieder auftreten zu können. „Ich brauche die Nähe zum Publikum – nicht nur den Applaus, sondern auch das Gefühl, dass Kultur wichtig ist, einen Stellenwert hat.“

Comedian rappt in Garbsen

„Das vermisse ich aktuell von der Politik“, sagt Bachmann. „Kultur ist relevant, und so muss sie auch beurteilt werden.“ Der Kulturbetrieb sei als erstes heruntergefahren worden und noch immer weit entfernt von einer Perspektive. „Ich möchte die Pandemie nicht verharmlosen und zu Sorglosigkeit aufrufen“, betont Bachmann. „Doch die Auflagen müssen verhältnismäßig sein.“ Er könne nicht nachvollziehen, warum die Abstandsregeln in Urlaubsfliegern anders sein als bei Theaterbesuchen.

Die lange Zwangspause hat Bachmann gewohnt kreativ genutzt. Der Komiker, der auch singen und tanzen kann, hat in Garbsen ein Video gedreht. Entstanden ist eine Persiflage, ein Rap namens „MC Isch feat. Bäääyb Delüks – Isch is Misch“. „Wir waren unter anderem an der Flutbrücke am Mittellandkanal und in Berenbostel unterwegs“, berichtet er. „Das hat mir richtig gut getan.“

Von Jutta Grätz