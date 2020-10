Garbsen-Mitte

Es gibt wieder etwas zu lachen: Nachdem Dittmar Bachmann seine beliebte Comedy Corner wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten immer absagen musste, steht er am Sonnabend, 31. Oktober, endlich wieder in Garbsen auf der Bühne. Im Tanzcentrum Kressler präsentiert der Komiker ab 20 Uhr ein Best Of aus seinen beliebtesten Comedy-Programmen.

„Ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder in meiner Heimat auftreten darf“, sagt Bachmann. Der ist Dauergast im Quatsch Comedy Club und auch schon bei der Show Night Wash im Fernsehen aufgetreten. „Der Veranstaltungssaal bei Kressler bietet die perfekten Voraussetzungen für den Auftritt. Die Größe und moderne Lüftungstechnik sorgen dafür, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Viele Veranstaltungen sind ausgefallen

Auch das Kressler-Team freut sich auf Bachmanns Comedy Corner, denn es ist die erste öffentliche Veranstaltung seit Anfang März. Abibälle, Schulabschlussfeiern und Hochzeiten sind komplett ausgefallen. „Um so glücklicher sind wir, dass wir mit Dittmar Bachmann nun einen echten Hochkaräter bei uns begrüßen dürfen, der garantiert jede Menge guter Laune in unseren Räumlichkeiten verbreiten wird“, sagt Inhaber Jens Kressler.

Bachmanns Best Of ist eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, live gesungenen Songs und schweißtreibenden Tanz-Einlagen, bei denen kein Auge trocken bleibt. „Wir laden alle ein, denen das Lachen noch nicht vergangen ist und auch diejenigen, die es gerne wiederfinden möchten“, sagt Bachmann. An der Bar sind Getränke und kleine Snacks erhältlich.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro und sind online auf www.kressler.de erhältlich.

Von Anke Lütjens