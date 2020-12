Garbsen

Im Amazon-Sortierzentrum in Garbsen hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das bestätigte die Region Hannover am Mittwoch auf Nachfrage. Bislang seien rund 60 Personen bekannt, die positiv auf das Virus getestet worden sind, teilte Behördensprecher Christoph Borschel mit.

Bereits am Montag waren Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Region auf dem Gelände an der Burgstraße, um sich ein Bild zu machen. „Das weitere Vorgehen wird derzeit zwischen dem Gesundheitsamt der Region Hannover sowie der Leitung vor Ort abgestimmt“, sagte Borschel.

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl hatte bei der Ratssitzung am Montagabend berichtet, dass es einen größeren Corona-Ausbruch in einem Unternehmen in Garbsen gab - ohne dessen Namen zu nennen.

Damit hat Garbsen einen weiteren Corona-Hotspot. Bereits in der vergangenen Woche waren Ausbrüche in zwei Seniorenheimen des Unternehmens Hahne bekannt geworden. Auch deswegen war der Corona-Inzidenzwert in Garbsen zuletzt stark gestiegen.

Von Gerko Naumann