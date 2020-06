Garbsen

Stadtfest, Kultour und Blues Time: Die Stadt Garbsen sagt wegen der Corona-Pandemie weitere große Veranstaltungen ab. Das betrifft auch den Freiwilligentag sowie das geplante Streetfood-Festival auf dem Rathausplatz in Zusammenhang mit dem Pro-Am-Radrennen. Ob das Radrennen selbst am 30. August stattfinden kann, haben die Veranstalter noch nicht entschieden.

„Die Absage fällt uns nicht leicht. Gerade bei den größeren Veranstaltungen wäre es aber kaum möglich, die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin. Der Freiwilligentag und das Meinfest waren zwar erst für September vorgesehen. Man wäre aber jetzt in die Planung eingestiegen, heißt es von der Stadt. Die Vorbereitung sei angesichts der derzeit notwendigen Beschränkungen nicht möglich.

Corona verhindert Kultur und Konzerte

Auch von der beliebten Veranstaltungsreihe Kultour wird es 2020 keine Ausgabe geben. „Sie lebt von der gemütlichen und privaten Atmosphäre der unterschiedlichen Schauplätze“, sagt Irvin. „Wegen der erforderlichen Abstandsregelungen und weiterer Auflagen können wir dieses Event leider auch nicht umsetzen.“

Viele Besucher machen auch die Konzerte der Blues Time zu einem besonderen Erlebnis. „Wir wollen unseren Gästen genau dieses Ambiente bieten. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich“, sagt Initiator Detlef Kuckuck.

Stadtschützenfest ist abgesagt

Das Stadtschützenfest hatte der Schützenverein Osterwald Unterende bereits Anfang April abgesagt. Es war für das erste Juni-Wochenende, 6. und 7. Juni, geplant gewesen. Das finanzielle und gesundheitliche Risiko war den Organisatoren zu groß. Der Schützenverein Meyenfeld hatte sein Ende April vorgesehenes Schützenfest ebenfalls abgesagt. Die gleiche Entscheidung wurde für das Kreisschützenfest in Osterwald getroffen. Das wollen die Organisatoren allerdings Ende September nachholen.

Auch das für Sonntag, 14. Juni, geplante Matjesfest fällt aus.

Kartoffelfest der Ortsfeuerwehr fällt aus

Die Maifeste in Berenbostel, Havelse und Altgarbsen sowie das Brunnenfest in Berenbostel und das Schützenfest in Frielingen waren bereits der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Der Vorstand des Schützenvereins Berenbostel hat das für Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. August, geplante Schützenfest ebenfalls abgesagt. Der Schützenverein Schloß Ricklingen hat sein für Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. August, vorgesehenes Schützenfest bislang noch nicht aus dem Terminkalender gestrichen.

Abgesagt ist hingegen das Kartoffelfest, dass die Ortsfeuerwehr Garbsen auf Ammans Hof in Altgarbsen ausrichtet. Schweren Herzens mussten auch die Heitlinger Jungs den beliebten Herbstmarkt, der am ersten Septemberwochenende auf dem Gutshof der Familie Thiele vorgesehen war, aus dem Terminkalender streichen.

