Garbsen

CO2-Sensoren haben die Luftqualität in Räumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG), der Grundschule Garbsen-Mitte sowie der Kita Corpus Christi in Havelse gemessen. Ziel war es, einen coronakonformen Unterricht beziehungsweise Betrieb in gesunder Raumluft zu ermöglichen. Erste Ergebnisse aus dem Pilotprojekt zeigen: Die CO2-Werte liegen bei den Projektpartnern „grundsätzlich in einem sicheren Bereich“, teilen die Stadtwerke mit. Diese hatten die Idee des im Frühjahr 2021 gegründete Verein Diginauten umgesetzt.

Ergebnisse deuten auf Sicherheit

Die Ergebnisse gäben keinen Anlass, Gruppengrößen oder Unterrichtszeiten anzupassen, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Daniel Wolter. Die CO2-Konzentration soll mit Blick auf die kalten Monate weiterhin engmaschig kontrolliert werden.

Zusätzliche Antenne auf JKG

Da die Kohlendioxidkonzentration in einem Raum an verschiedenen Stellen unterschiedlich hoch ist, haben die Stadtwerke den Aufbau angepasst: Ein Gruppenraum in der Kita sowie zwei schwer zu lüftende Chemieräume und zwei Klassenzimmer am JKG haben zusätzliche Sensoren erhalten. Nach zweiwöchigen Messungen soll der ideale Sensorplatz an der Wand bestimmt werden können.

Geplant ist, die Räume anschließend mit nur einem Sensor auszustatten. Außerdem wird die Wirkung eines Ventilators getestet, der im JKG in ein Fenster eingebaut worden ist und möglicherweise einen Teil der Lüftungsintervalle sparen kann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Testphase für Mioty-Netz

Sämtliche Messdaten werden von den Sensoren über eine Antenne auf dem Rathausdach in eine Datenbank übertragen. Zusätzlich haben die Stadtwerke eine weitere Funkantenne auf dem Dach des JKG installiert. „Das Projekt dient auch dazu, intelligente Sensorik, Funkantennen und die neuartige Funktechnik Mioty für künftige Smart-City-Vorhaben zu testen“, sagt Wolter.

Mioty könne deutlich mehr Daten verarbeiten als andere Funktechnologien. Die Technik sei robust, energieeffizient und zuverlässig für Smart-City-Anwendungen. Das ist ganz im Sinne der Diginauten, die sich für eine verbesserte Digitalisierung in Garbsen stark machen.

Von Gert Deppe