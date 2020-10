Berenbostel

Eine Schülerin oder ein Schüler des elften Jahrgangs des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Schulleiter Volker Herholt am Montagnachmittag auf Anfrage. Die Familie hatte die Schulleitung am Sonnabend über das Ergebnis informiert. Daraufhin versuchte Herholt vergeblich, das zuständige Gesundheitsamt zu erreichen.

Gesundheitsamt lobt Entscheidung der Schulleitung

Das gelang ihm am Wochenende jedoch nicht. Deshalb ordnete Herholt in Absprache mit dem Oberstufenkoordinator an, dass die Klasse und weitere Kontakte der erkrankten Person am Montag zu Hause bleiben mussten. Diese Entscheidung stellte sich als richtig heraus. „Das Gesundheitsamt hat uns am Montag für die Organisation gelobt“, sagte Herholt. Etwa 35 Schüler sind nun für 14 Tage in Quarantäne. Das gleiche gilt für vier Lehrer, die nun von zu Hause aus per digitalen Medien unterrichten.

Das GSG ist bereits die vierte Schule in Garbsen, an der ein Corona-Fall gemeldet worden ist. In den vergangenen Wochen war das bereits an der IGS Garbsen, der Oberschule Garbsen und am Johannes-Kepler-Gymnasium geschehen.

Neben der schlechten Nachricht gibt es auch eine gute, sagte Herholt: „Bisher fühlt sich keiner der Betroffenen krank.“

