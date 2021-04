Garbsen

In vielen Hausarztpraxen auch in Garbsen wird seit Mitte der Woche wohl immer wieder ein erleichtertes „Endlich!“ zu hören gewesen sein. Nicht nur die Mediziner, auch viele ihrer Patienten haben schon länger auf grünes Licht für eine Impfung gegen das Coronavirus quasi vor der eigenen Haustür gewartet. So lobenswert – und dringend nötig – die Einrichtung von Impfzentren landauf, landab gewesen sein mag, so wenig praktikabel war diese Möglichkeit der Immunisierung aber offenbar auch immer wieder. „Unsere Patienten sind sehr froh, dass sie sich jetzt bei ihren Hausärztinnen impfen lassen können“, berichtet Anja Seidel, die gemeinsam mit Ines Polley eine Praxis im Shopping-Plaza betreibt.

Abläufe optimieren, Routine gewinnen

Seit Mittwoch wird an der Havelser Straße gegen das Virus geimpft – wie in etlichen anderen Praxen im Stadtgebiet auch. Die beiden Ärztinnen hatten dafür die eigentlich am Nachmittag geschlossene Praxis für eine Impfsprechstunde geöffnet. „So konnte unser gesamtes Team ungestört durch den normalen Praxisalltag die Abläufe optimieren und Routine gewinnen“, sagt Anja Seidel. Alle freuten sich, dass ab dieser Woche auch endlich in ihrer Praxis gegen Corona geimpft werden dürfe. „Wir kennen unsere Patienten seit Jahren mit all ihren Vorerkrankungen, da besteht einfach gewachsenes Vertrauen. Auch die kurzen Wege innerhalb Garbsens sind ein Vorteil gegenüber dem weit entfernten Impfzentrum auf dem Messegelände“, ergänzt die Ärztin.

Warteliste mit Hunderten Namen

Wie groß das Bedürfnis ihrer Patienten nach Sicherheit und Schutz ist, zeigt sich in den vielen Hundert Namen auf der Warteliste und zahlreichen Anfragen bereits vor Ostern. Grundsätzlich kann in der Praxis Seidel/Polley jeder in Deutschland zugelassene Impfstoff verimpft werden – alle Terminwünsche hingegen kann sie nicht zeitnah erfüllen. Derzeit bekommt sie nur wenige Impfstoffdosen geliefert. „Auch welche Impfstoffe uns für die jeweilige Woche zur Verfügung gestellt werden, erfahren wir immer erst kurzfristig.“ Bestellt wird jeweils eine Woche vorher.

Der Impfstoff wandert bei der Lieferung in die Praxis zusammen mit dem Verbrauchsmaterial – Spritzen, Kanülen und Kochsalzlösung – direkt von der Kühlbox in den Kühlschrank und muss dann vor der Impfung aus den Mehrdosisbehältern speziell vorbereitet und aufgezogen werden. Anja Seidel und Ines Polley folgen der jeweils aktuellen Priorisierung des Landes Niedersachsen und impfen derzeit nur Patienten der Gruppen eins und zwei: die über 70-Jährigen sowie Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen und beruflich Priorisierte. Aber auch zwei enge Kontaktpersonen beispielsweise einer Schwangeren oder eines Pflegebedürftigen können eine Dosis erhalten.

Personal arbeitet an der Belastungsgrenze

Weggeschmissen wird bei den beiden Hausärztinnen kein Impfstoff: Bleibt etwas übrig, können auch nicht Priorisierte geimpft werden. Wie viele Impfungen sie täglich verabreichen, wollen Seidel und Polley nach einem Test parallel zum normalen Praxisalltag entscheiden. Fest steht für sie aber schon jetzt: „Jede Impfung ist ein Pflasterstein auf der Straße raus aus der Pandemie. Wir möchten einfach unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Pandemie schnellstmöglich zu Ende geht.“ Fest steht allerdings auch, dass das zusätzliche Impfen sie und ihr Personal immer wieder an die Belastungsgrenze bringt. „Wir sind ja weiterhin eine normale Hausarztpraxis und wollen unsere Patienten auch jenseits der Corona-Impfungen umfassend versorgen“, appellieren die beiden Medizinerinnen an Geduld und Verständnis der Garbsener.

„Wir vergeben die Termine erst dann, wenn wir wissen, wie viel Impfstoff kommen wird. Wir bitten unsere Patienten, sich ausschließlich per E-Mail für die Warteliste anzumelden.“ Ansonsten stünde das Telefon nicht mehr still. Viele aktuelle Informationen rund um die Corona-Impfung seien auch auf der Homepage zu finden.

Von Gert Deppe