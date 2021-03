Garbsen

Der Blick auf die Entwicklung der Corona-Inzidenz in Garbsen ruft gemischte Gefühle hervor. Positiv ist: Innerhalb zwei Wochen ist die Zahl leicht gesunken, von 162,4 am 8. März auf 143,5 am Montag, 22. März. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche nachweislich neu mit dem Coronavirus angesteckt haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit ist Garbsen immerhin nicht mehr der Hotspot innerhalb der Region Hannover.

Städte wie Gehrden (Inzidenz von 334,7 am Montag), Sehnde (260,9) und Uetze (204,1) stehen derzeit deutlich schlechter da. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht. Denn Garbsen liegt immer noch über der durchschnittlichen Inzidenz in der Region, die am Montag 121,3 betrug. Nur dieser Wert ist entscheidend dafür, welche Lockerungen beziehungsweise Verschärfungen der Corona-Regeln in dem jeweiligen Landkreis gelten. Zum Vergleich: Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell die Gemeinde Wennigsen mit einer Inzidenz von 13,9.

Mehr Tests führen bislang nicht zu steigender Inzidenz

Bislang ist die Inzidenz in Garbsen also auch nicht deshalb gestiegen, weil viel mehr getestet wird. Im Shopping-Plaza hatte Mitte März eines der ersten Zentren für Corona-Schnelltests in der Region den Betrieb aufgenommen.

Bürgermeister Christian Grahl hatte bei der Eröffnung angekündigt, dass die Stadt die Testkapazitäten bald mit einem eigenen Zentrum weiter erhöhen will. Zudem regte er zur Senkung der Inzidenz an, das Augenmerk mehr auf die Wohnquartiere zu richten, „in denen im Durchschnitt mehr Menschen auf engem Raum leben“.

Von Gerko Naumann