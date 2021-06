Garbsen

Die Corona-Inzidenz sinkt in Garbsen weiter kontinuierlich. Am Montag stand der Wert der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche bei nur noch 6,3. Damit steht Garbsen sogar besser da als die Region Hannover im Durchschnitt. Deren Inzidenz liegt bei 11,2 – dieser Wert ist entscheidend für Lockerungen für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region.

Gesundheitsamt meldet noch 24 Fälle in Garbsen

Zum Vergleich: Vor weniger als zwei Monaten betrug die Inzidenz in Garbsen noch 164. Allein an einem Tag wurden Mitte April 47 neue Infektionen gemeldet. Nun meldet das Gesundheitsamt für Garbsen insgesamt nur noch 24 Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 3359 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Mit 55 Fällen pro 1000 Einwohnern ist Garbsen regionsweit am meisten von der Pandemie betroffen gewesen – vor Langenhagen (52) und Lehrte (48).

Ein Baustein zur Bekämpfung der Pandemie sind gezielte Impfangebote in Gebieten mit besonders hoher Inzidenz. Dazu gehört auch der Garbsener Stadtteil Auf der Horst. Dort haben sich Ende Mai 400 Frauen und Männer in einem kurzfristig eingerichteten Impfzentrum im Freizeitheim gegen das Virus impfen lassen.

Von Gerko Naumann