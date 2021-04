Garbsen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Donnerstag 47 neue Corona-Fälle in Garbsen registriert. Damit stieg auch der sogenannte Inzidenzwert deutlich an, von 112 auf 164. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnern neu mit dem Virus angesteckt haben. Nach Angaben der Behörde sind nun 179 Menschen in Garbsen infiziert, seit Beginn der Pandemie waren es insgesamt 2990.

Lesen Sie auch: Hier gibt es in Garbsen kostenlose Corona-Schnelltests

„In Garbsen ist die Inzidenz tatsächlich auffällig stark gestiegen“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel mit Blick auf die Zahlen. „Leider liegt die Stadt damit aber im Trend der gesamten Region.“ Dort betrug die Inzidenz am Donnerstag 157,8 und damit über der Schwelle von 150 – es könnten also auch Ausgangssperren drohen, wenn die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen wird.

Corona-Regeln gelten auch bei privaten Treffen

Bei den Fällen der vergangenen Tage seien oft Familien betroffen, sagt Borschel. „Das Virus wird häufig von einer Person, etwa einem Kind, eingetragen, und dann ist wegen der ansteckenderen Variante schnell der ganze Haushalt infiziert.“ Deshalb weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass auch bei privaten Treffen Abstand gehalten und Masken getragen werden sollten.

Von Gerko Naumann