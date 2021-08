Garbsen

Die Corona-Inzidenz in Garbsen steigt stetig. Am Montag erreichte der Wert mit 105,6 den höchsten Stand seit Mitte Mai. Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen sich – hochgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner – innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Im Durchschnitt der Region Hannover lag der Wert am Montag bei 79,4.

Lesen Sie auch: 3G-Regelung: Wie gehen Fitnessstudios, Hotels und Co künftig mit Ungeimpften um?

Einen sogenannten Hotspot gibt es in Garbsen nicht, sagt Behördensprecher Christoph Borschel. „Die große Mehrheit der Infektionen geschieht im familiären Bereich. Das bedeutet: Vor allem ungeimpfte Eltern stecken ihre Kinder an – und umgekehrt.“ Würde man lediglich die Inzidenz der Menschen erfassen, die gegen das Virus geimpft sind, läge der Wert „deutlich, deutlich niedriger“, sagt Borschel.

Impfbus kommt Mittwoch nach Berenbostel

Weil Garbsen in der Pandemie fast immer zu den Kommunen mit verhältnismäßig hoher Inzidenz gehört hat, macht der Impfbus der Region regelmäßig in der Stadt Halt. In dieser Woche sind die Verantwortlichen erstmals im Quartier in Berenbostel-Kronsberg zu Gast. Am Mittwoch, 1. September, haben noch alle Menschen aus Garbsen die Gelegenheit, ohne Anmeldung an der Ratsschule (Dorfstraße 28) eine Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson zu bekommen. Dieser muss nur einmal verabreicht werden.

Lesen Sie auch: Corona: Hier können Sie sich in Garbsen testen lassen

Auch in den Testzentren in Garbsen und der gesamten Region herrscht derzeit wieder mehr Betrieb. Das liege nach seiner Einschätzung vor allem an der 3G-Regelung, sagt Borschel. „Wer weiter Dinge machen, sich aber nicht impfen lassen will, muss sich halt testen lassen.“

Von Gerko Naumann