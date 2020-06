Auf der Horst

Es herrscht T-Shirt- und Sonnenbrillen-Wetter an diesem Vormittag. Die Parkplätze am Planetencenter sind rappelvoll, am Stand von Carsten Bolte stehen die Kunden am Johannistag an, dem traditionellen Ende der Spargelsaison. Mütter mit ihren Kindern schlendern an den Schaufenstern der Boutiquen des Einkaufzentrums vorbei, in der Bar von Sabine Geisler trinken zwei Senioren ihren Cappuccino. Das Leben ist nach einer wochenlangen Corona-Zwangspause zurückgekehrt in das Einkaufs-Herz des Stadtteils Auf der Horst.

Und doch ist alles anders als noch vor ein paar Monaten. Die Kunden vor dem Spargelstand stehen in gebührendem Abstand, fast alle tragen Mund- und Nasenschutz. Im Eingangsbereich von Edeka desinfizieren Besucher ihre Hände und die Einkaufswagen. „Wir halten Abstand. Und zusammen“, steht auf einem Schild. Und vor dem Einrichtungsladen Depot stöbert eine junge Frau zwischen maritimer Deko und Glaswindlichtern. „Das Masketragen ist nervig“, sagt sie. „Einkaufen mit Corona-Regeln macht keinen Spaß.“

„Spontan-Einkäufe sind die Ausnahme“

„Das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich mit Corona verändert“, bestätigt auch Stefan Sahr, Centermanager des Planetencenter. „Die Kunden kaufen gezielter ein, Spontan-Einkäufe sind die Ausnahme.“ Viele der Besucher kämen nicht mehr wie vor der Pandemie mehrmals wöchentlich zum Shoppen, sondern oft nur noch an einem Tag – zum Großeinkauf. „Das zeigen uns auch die Bons der Lebensmittelläden“, so Sahr. Auch wenn das Center so langsam zum Normalbetrieb zurückkehre, würden viele Besucher derzeit auf den klassischen Einkaufsbummel verzichten. „Das schmerzt insbesondere die Gastronomie“, sagt er.

Normalbetrieb, den wünscht sich auch Nisa Farahmandia, Betreiberin des Bistros Manolya. „Die Corona-Regeln bedeuten für uns Gastronomen einen Haufen Arbeit“, sagt sie und sprüht Desinfektionsmittel auf den dunklen Holztisch und die Stühle, die gerade frei geworden sind. Auch wenn nun wieder alle Tische besetzt werden dürfen, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Die junge Frau hatte das Bistro im April 2019 übernommen, freute sich bis zum Beginn der Pandemie über eine wachsende Gästeschar.

Desinfiziert die Tische im Bistro Manolya im Garbsener Planetencenter: Betreiberin Nisa Farahmandia. Quelle: Jutta Grätz

Mut, Motivation und Hoffnung aber würden ihr die vielen Stammgäste geben. „Die meisten standen bereits am ersten Tag, an dem wir wieder öffnen durften, vor der Tür“, sagt sie. So wie Karl Heinz Dewenter und Wolfgang Meißner, die sich hier jeden Tag mit ehemaligen Arbeitskollegen treffen. „Zuerst war die Stimmung noch gewöhnungsbedürftig“, sagt Dewenter. „Aber man gewöhnt sich an alles.“

Nur wenige Kunden verstoßen gegen Corona-Regeln

Gewöhnen müssen sich alle Kunden auch an Einlassbegrenzungen in den Geschäften. „Das klappt bei uns leider noch nicht immer“, sagt Madlen Grone, Filialleiterin bei Depot. Dort sind die dunkelgrünen Einkaufskörbe abgezählt, damit die Mitarbeiter kontrollieren können, wie viele Kunden sich zeitgleich im Laden aufhalten. Die jeweilige Obergrenze richtet sich nach der Größe des Geschäfts.

Immer wieder kommen auch Kunden ohne Mund-Nasen-Schutz in das Blumengeschäft Baccara. „Wir mussten schon mehrfach auf die Maskenpflicht hinweisen“, sagt Floristin Stefanie Deubeler. Maskenpflicht für Gäste gilt in der Sportsbar von Sabine Geisler zwar nicht. „Aber viele Kunden wollen ihre Daten nicht hinterlassen“, sagt sie. Ihre Bar war die letzte, die nach dem Lockdown im Planetencenter öffnen durfte: am 8. Juni. „Die Stimmung ist nicht mehr die gleiche“, sagt sie ein wenig traurig.

Pro Kunde ein Korb: Bei Depot in Garbsen wird die Anzahl der Kunden mithilfe von Einkaufskörben kontrolliert. Quelle: Jutta Grätz

Verstöße gegen die Corona-Regeln habe es nur sehr vereinzelt gegeben, sagt Centermanager Sahr. Von den wöchentlich mehr als 40.000 Kunden seien nur jeweils bis zu 20 ermahnt worden, darunter einige Schülergruppen. Auch Ordnungsamt und Polizei, die die Einhaltung der Regeln kontrollieren, seien zum größten Teil verständnisvoll. „Verweise aus dem Center gab es bisher keine.“

Wie sich die Corona-Krise mittel- und langfristig auf den Einzelhandel auswirke, könne er noch nicht sagen. „Bisher liegen uns keine Kündigungen vor“, sagt er. Eines sei aber mit Blick auf den Handel spürbar: „Hier wird gekämpft.“

Von Jutta Grätz